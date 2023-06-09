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工信部：深化与跨国企业在车用芯片等领域的投资技术合作

2023年06月09日17:01 | 来源：人民网
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人民网北京6月9日电 （记者申佳平）6月9日，2023世界动力电池大会在四川宜宾拉开帷幕。工业和信息化部副部长辛国斌在大会开幕式上表示，将深化与跨国企业在车用芯片、基础软件等领域的投资和技术合作。

“动力电池是新能源汽车的核心部件，是汽车产业电动化转型的主要引擎。”辛国斌介绍，近年来，我国把握汽车产业变革趋势，推动动力电池产业发展取得积极进展。

一是产销规模持续扩大。2022年，中国动力电池累计装车量达294.6GWh，同比增长90.7%，占全球总销量的56.9%。今年1到4月，中国动力电池产业延续高速增长态势，装车量累计达91GWh，同比增长41%。

二是技术水平有效提升，形成三元电池和磷酸铁锂电池为主的发展路线。其中三元电池单体和系统比能量分别达到每公斤300WH和200WH。磷酸铁锂电池单体和系统比能量分别达到每公斤200WH和160WH。新型成组技术、钠离子电池等实现产业化应用。

三是产业生态渐趋完善，建成完备的产业链条，正负极材料、电解液、隔膜等关键主材全球出货量超过70%，智能工厂、零碳工厂成为标杆。动力电池回收利用、梯次利用、材料再生等产业链持续延伸，累计建设动力电池回收服务网点10165个，基本实现了就近回收。

辛国斌指出，全球新能源汽车产业已进入加速发展新阶段。对动力电池技术创新、质量性能等提出更高的要求。工业和信息化部将与有关各方一道共同推动动力电池技术创新，共同提升产业链供应链稳定性和绿色发展水平，让科技创新成果更好造福各国人民。

一是支持产业协同创新，发挥龙头企业和各类创新平台作用，支持上下游开展联合创新攻关，系统布局资源开采提炼、新型材料体系、电池系统管理等技术研发，加快新一代电池攻关突破，同步提升大规模智能柔性制造水平和检测验证能力，持续提高产品的技术水平和质量性能。

二是优化行业管理政策，强化产业发展统筹布局，引导社会资本理性投资，避免盲目扩张和无序发展。进一步完善技术标准，提高动力电池热扩散安全技术要求，加强产品一致性监督管理，强化产品安全保障，研究编制换电技术标准体系，推动换电电池尺寸、换电接口、通讯协议等标准统一。

三是提升绿色发展水平，落实碳达峰碳中和目标，协同推动能源供给、材料供应、生产制造、回收拆解低碳化。加快出台新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法，制定一批动力电池回收利用标准规范，支持退役电池柔性拆解等技术攻关应用，加强专项检查和严格监督，构建绿色循环发展生态体系。

四是深化国际交流合作，进一步优化市场化、法制化、国际化的营商环境。深化与跨国企业在车用芯片、基础软件等领域的投资和技术合作。指导行业机构成立汽车企业国际化发展创新联盟，加强与相关国家和地区的全产业链低碳发展合作，推动形成互相认可的碳排放、碳足迹核算体系。

(责编：申佳平、吕骞)
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