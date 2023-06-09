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首届链博会聚焦智能汽车、绿色农业等5大链条

2023年06月09日17:16 | 来源：人民网
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人民网北京6月9日电 （王震、实习生王小月） 6月9日，国新办就首届中国国际供应链促进博览会筹备情况举行发布会。中国贸促会办公室主任、新闻发言人聂文慧就展会招展招商情况做介绍时称，首届链博会选出智能汽车、绿色农业、清洁能源、数字科技、健康生活这5个链条，都具有链条长、基础性强、引领性强的特点，也都是各方关注的热点。

“选择这5条链是正确的。”聂文慧介绍，从目前招商招展情况看，中外企业报名十分踊跃，相关领域院士和专家、跨国公司、众多链长企业等各方人士都表示充分认可。

第一，汽车产业是全球最大的制造业之一。智能汽车链将展示新能源汽车产业链中核心原材料、关键元器件、动力系统等上中下游关键技术、产品和服务。

第二，农业是可持续发展的重要领域，绿色农业链将展示从“田园”到“餐桌”各个环节的核心技术和产品，包括种子研发、农化产品、农业机械、农产品加工技术等。

第三，清洁能源关乎人类未来发展。清洁能源链将展示风电、光伏、储能、氢能、智能电网、传统能源低碳化等方面的新技术、新产品、新趋势。

第四，数字科技是经济发展的重要引擎。数字科技链将展示数字科技前沿技术、相关行业科技赋能解决方案和应用产品，呈现数字经济的关键环节和重点内容。

第五，健康是人们对美好生活的向往。健康生活链将按人的生命阶段，展示孕产婴儿健康、个人营养保健、老年康养等方面的产品和服务。

此外，供应链服务展区将展示综合物流、物联网技术、自动化配送，以及金融、保险、商事法律等服务。

(责编：王震、吕骞)
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