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全国服务认证良好案例交流活动在福州举行

2023年06月09日16:04 | 来源：人民网
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人民网北京6月9日电 （记者孙博洋）记者从中国消费品质量安全促进会了解到，6日，由市场监管总局认证监管司指导，由中国消费品质量安全促进会主办的全国服务认证良好案例交流活动在福建福州举行。

会上，市场监管总局认证监管司有关负责人表示，要把握新时期的新任务和新要求，全面落实认证认可检验检测“十四五”规划；坚持政府引导和市场主导，突出服务认证的市场化性质，增强市场对认证的接受度；坚持深化改革，鼓励认证机构在标准、技术、体系方面不断创新和发展。

据介绍，截至目前，全国共有服务认证机构619家，累计办发有效认证证书6.42万张，获证组织4.3万家。近年来服务认证需求持续扩大，服务认证工作重点是助力服务业供给侧结构性改革，促进服务业高质量发展。

(责编：王震、高雷)
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