人民网北京6月9日电 （记者申佳平）6月9日，2023世界动力电池大会在四川宜宾开幕。此次大会以“绿色新动力·世界新动能”为主题，将进行“会议、展览、赛事、对话、体验”5个方面共30余场活动。大会特设主宾国，由全球领先的动力电池生产国匈牙利担任。

据了解，本届大会主论坛聚焦产业未来发展方向、展示动力电池前沿科技、探索绿色低碳发展路径，还将举行宜宾产业推介和签约仪式。其他主题论坛将聚焦储能发展、动力电池政策法规与标准、动力电池供应链金融与产融合作、新一代动力电池与前瞻技术、动力电池产业链供应链韧性与稳定、动力电池回收与综合利用、新能源汽车换电模式应用、动力电池高效与安全运输等领域。

大会主办方介绍，本次大会设置动力电池绿色低碳出行展览会，展会线下规模总面积5.5万平方米，设立“动力之源”“绿行天下”“智慧生态”等8大展示专区，参展企业和机构338家，汇集德国、日本、英国、美国、匈牙利等9个国家和地区的企业参展。

2023世界动力电池大会期间展出的匈牙利全电动跑车。受访者供图

2023世界动力电池大会设置的动力电池绿色低碳出行展览会。受访者供图

作为2023世界动力电池大会举办地，宜宾是四川万亿级动力电池产业核心区、省委省政府明确定位的生态优先绿色低碳发展先行区。2022世界动力电池大会召开一年以来，宜宾市动力电池产业扩链成圈，集聚了电芯、正负极材料、隔膜等全产业链90个项目、投资超2100亿元，建成动力电池产能150吉瓦时，2022年产销动力电池72吉瓦时、占全国15.5%。

(责编：申佳平、高雷)

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