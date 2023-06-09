人民网重庆6月9日电 （焦磊）凭借前瞻性布局，中国汽车品牌坚持创新驱动，在新能源领域实现了汽车产业的弯道超车。从出口数据看，今年第一季度，我国汽车出口107万辆，同比增长58.1%，首次超越日本，成为世界第一大汽车出口国。其中，新能源汽车出口24.8万辆，同比增长1.1倍。

在中国汽车出海持续向好之际，2023中国汽车重庆论坛于开幕首日举行“擦亮中国品牌与中国汽车海外狂飙”分论坛，以论坛的形式聚焦中国汽车出海新趋势。多位参会业内人士和专家学者认为，近年来，中国汽车产业发展获得了颠覆性的突破，由“产品出海”转向“品牌出海“，中国汽车正加速驶向更广阔的“深蓝”海域。

国家统计局数据显示，我国2022年全年货物进出口总额增长7.7%，其中汽车出口的增长率高达54%。中国国际贸易促进委员会汽车行业委员会副会长赵扬认为，2022年汽车产业是中国的热点和亮点，在肯定成绩的同时，也必须认清面临的问题与挑战。比如世界范围内产业格局的重组，如何预防和化解可能出现的非贸易壁垒等，都是需要行业共同应对的问题。

当前，中国已跃居全球第一大新能源车市场，2022年新能源汽车零售567.4万辆。4月举办的上海车展，多家外国车企高管携团队到场考察中国汽车市场，认真研究观摩中国自主品牌的新技术、新产品。

经济合作与发展组织（OECD）驻华高级顾问兼中国区负责人海博表示，中国越来越表现出全球汽车市场中心的标签，成为影响许多国家汽车产业发展的中心。

JFP Holdings 董事总经理、首席运营官James O?Neill认为，经过20多年的经验积累，中国已经在很多行业中做到全球领先，能够开发世界上最好、最先进的科技。中国市场很大，企业在实际运营中可以积累丰富的运营经验，有成本的优势。因此在探索海外市场的时候，可以让目标市场以比较优势的价格买到高质量的汽车产品。此外，中国汽车企业在品牌推广战略方面也非常先进，可以提升自身的海外市场竞争力。

目前，中国汽车出口呈现全面发力的良好态势。从出口品类来看，客车、卡车、乘用车出口全面增长。数据显示，2022年，中国乘用车出口252.9万辆，同比增长56.7%；商用车出口58.2万辆，同比增长44.9%。今年1-4月份，商用车出口规模继续保持较快的增长，出口22.8万辆，同比增长31.5%。但商用车出海也面临着油品适应性、使用环境复杂多样、准入条件多变等挑战。

安徽江淮汽车集团股份有限公司副总经理张鹏从商用车和乘用车两个维度分析了当前中国汽车“走出去”的情况。他认为，在产品品质、造型设计、技术创新、供应链体系等方面，中国品牌都有了明显的进步，在新能源乘用车领域更是走在世界前列。但乘用车也面临着海外数据管制、用户隐私等问题。

当前，从出口区域来看，中国汽车出口市场日益多元，在欧洲和北美等发达地区的市场份额增长强劲。商务部数据显示，今年前4个月，中国汽车出口至全球204个国家和地区，其中向“一带一路”沿线国家出口136.4亿美元，增长1.2倍，占比45.9%；向发达经济体出口124.1亿美元，增长1.2倍，占比41.8%。

中国的汽车产业已从以量取胜的上半场进入了高质量发展的下半场，背后离不开我国汽车产业的创新驱动。

极氪智能科技副总裁赵昱辉认为，中国汽车产业获得了颠覆性的突破：在技术创新上，中国品牌大都完成了从传统燃油硬件平台到新能源智能架构的过渡；在模式创新上，基本上都变革了过去B2B营销模式，改变了依靠经销商来触达用户的方式；在品类创新上，目前中国汽车产品的更新速度非常快，特别是智能化发展，让汽车不再是传统的出行工具，而是移动的智能空间。

(责编：王震、高雷)

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