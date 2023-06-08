乘联会：预计今年新能源乘用车销量达850万辆
2023年06月08日09:16 | 来源：人民网
小字号
人民网北京6月8日电 （记者王连香）记者从中国汽车流通协会获悉，2023年全国新能源乘用车发展优势不断巩固和扩大。综合预估4月份新能源乘用车厂商批发销量60万辆，环比基本持平，同比增114%。预计1至4月全国乘用车厂商新能源批发210万辆，同比增长43%。
数据显示，5月份，全国新能源乘用车市场回归较强增长态势，整体车市延续4月份的较强走势。5月份新能源乘用车厂商批发销售汽车67万辆，环比增长11%，同比增长59%；1至5月份，全国新能源乘用车厂商批发销售278万辆，同比增长46%。
乘联会预测，2023年国内狭义乘用车销量为2350万辆，新能源乘用车销量为850万辆，年度新能源车渗透率有望达到36%。
(责编：王连香、吕骞)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 乘联会：预计今年新能源乘用车销量达850万辆
- 人民网北京6月8日电 （记者王连香）记者从中国汽车流通协会获悉，2023年全国新能源乘用车发展优势不断巩固和扩大。综合预估4月份新能源乘用车厂商批发销量60万辆，环比基本持平，同比增114%。…
- 评论
- 关注