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乘联会：预计今年新能源乘用车销量达850万辆

2023年06月08日09:16 | 来源：人民网
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人民网北京6月8日电 （记者王连香）记者从中国汽车流通协会获悉，2023年全国新能源乘用车发展优势不断巩固和扩大。综合预估4月份新能源乘用车厂商批发销量60万辆，环比基本持平，同比增114%。预计1至4月全国乘用车厂商新能源批发210万辆，同比增长43%。

数据显示，5月份，全国新能源乘用车市场回归较强增长态势，整体车市延续4月份的较强走势。5月份新能源乘用车厂商批发销售汽车67万辆，环比增长11%，同比增长59%；1至5月份，全国新能源乘用车厂商批发销售278万辆，同比增长46%。

乘联会预测，2023年国内狭义乘用车销量为2350万辆，新能源乘用车销量为850万辆，年度新能源车渗透率有望达到36%。

(责编：王连香、吕骞)
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