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中央气象台：台风“古超”向西北方向移动

2023年06月08日08:01 | 来源：人民网
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人民网北京6月8日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，今年第3号台风“古超”（强热带风暴级）8日早晨5点位于菲律宾马尼拉偏东方向约1190公里的洋面上，中心附近最大风力10级（28米/秒），中心最低气压为982百帕，七级风圈半径120-340公里，十级风圈半径40-70公里。

预计，“古超”将以每小时10公里左右的速度向西北方向移动，强度逐渐增强，最强可达强台风级（42-48米/秒，14-15级），9日夜间开始转向北偏东方向移动，强度逐渐减弱。

受“古超”影响，6月8日白天至13日，菲律宾以东洋面、巴士海峡以东洋面、琉球群岛东南洋面、日本以南洋面将有7-11级、阵风12-13级大风，“古超”中心经过的附近海域风力可达12-14级、阵风15-16级，请过往船只注意航行安全。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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