欧阳易佳

海风阵阵，在绵延的海滩上螃蟹进进出出，白鹭在觅食嬉戏，成片的红树林宛如一道道绿色长城，筑起一道绿色生态屏障……

日前，人民网跟随自然资源部走进浙江温州，探寻温州建设的人海共生、陆海统筹可持续发展的生态之路。

依海而生、因海而兴，温州好，别是一乾坤。近年来，温州市践行“绿水青山就是金山银山”的理念，把握“碧海蓝天也是金山银山”的内涵，持续推动“国家蓝色海湾整治”行动，深耕海洋生态保护，促进自然资源节约集约利用，成为深入开展海洋强国建设、推动蓝色海湾整治的生动注脚。

蓝色海湾整治 让黄沙变“金沙”

东岙沙滩风景。人民网 欧阳易佳摄

瓯江流日夜，百岛涌涛声。山海兼胜，风光施洞头。

傍晚时分，在洞头东岙村，家家户户都支起了餐饮帐篷，做起了民宿生意，实现了在家门口赚钱的梦想。“这片沙滩的生态修复好了，环境好了，游客越来越多了。”东岙村民笑着说。

2016年，浙江省温州市洞头区成为全国首批蓝色海湾整治试点单位之一。据介绍，蓝色海湾一期项目落地洞头国家级海洋公园，总投资4.76亿元，规划面积15平方公里，涉及17个村2.5万人。通过治理，洞头完成清淤疏浚157万平方米，修复沙滩面积10.51万平方米，建设海洋生态廊道23公里。

温州市自然资源和规划局洞头分局副局长张海环表示，借助实施整治项目的契机，当地利用生态“杠杆”撬动了产业崛起、海岛振兴，走出了一条彰显海韵、留得住乡愁的绿色发展道路。

张海环介绍，2019年4月，洞头再次成功入围新一轮蓝色海湾整治项目，项目总投资4.51亿元，通过修复受损退化的海洋生态系统，修复沙滩和周边的生态廊道环境，实施“破堤通海”，打造“十里湿地”，开展“退养还海”，全力复原沙滩岸线，共修复了10个被过度挖掘、侵蚀蜕化的砂砾滩，面积达15万平方米，累计修复岸线22.76公里。

“蓝色海湾整治提升的是环境，带来的是发展新动能。”张海环说，“如今的洞头，水清、岸绿、滩净、湾美、物丰、人和的美丽景象再度重现，越来越多的游客慕名前来，蓝色海湾整治让村民奔向共同富裕。”

蓝色海湾，点沙成金。截至2022年12月，洞头形成15个民宿村集群，共有民宿594家，民宿村户均年收入超15万元。近5年来，落地开工亿元项目30个、百亿元项目2个，总投资达449亿元，GDP年均增长8.2%。

“未来，洞头还将持续推进蓝色海湾整治行动，做好生态保护、修复、提升文章，助推‘海上花园’建设，努力将洞头打造成为海岛生态修复的全国样板。”张海环说。

生态修复 让红树林变“金树林”

红树林郁郁葱葱。人民网 欧阳易佳摄

芒种过后，湿润的海风拂过脸颊，苍南沿浦湾上千亩整齐排列的红树林枝叶随风舞动，一片生机盎然，为海岸线筑起一条“绿色堤坝”。

随着生态文明建设的推进，保护红树林的紧迫意识被唤醒。2020年8月，自然资源部、国家林业和草原局联合印发了《红树林保护修复专项行动计划（2020——2025年）》，明确要求浙江到2025年要新营建红树林200公顷。

近年来，温州一直在推广种植红树林，改善海洋生态环境。截至2023年6月，累计投入7400万元，处置互花米草5500亩、新营建红树林2500亩，红树林总面积达6000亩，占全省75%以上。

“红树林是生长在热带、亚热带陆地与海洋交界的海岸潮间带或海潮能达到的河流入海口的木本植物群落，具有防风消浪、保护堤岸、净化水质、维护海洋生物多样性等多种功能。”浙江省海洋水产养殖研究所副所长蔡景波介绍，在保护海洋环境方面，主要有净化海水水质的功能，有着“海洋绿肺”的美名。

红树林的蓬勃生长，底栖动物的群落结构也不断优化。蔡景波介绍，红树林作为生物多样性丰富的生态系统，林下的淤泥是蟹类、鱼类、底栖生物的家园，为众多动物提供觅食、避难和栖居场所，为海洋动物的产卵繁殖、幼鱼的发育提供丰富的饵料和避难场所。

“现在滩涂环境好了，跳跳鱼都比之前多，一斤能卖70多块钱，一年下来赶海收入多了不少。”当地村民郑敬赶海归来，尽管身上还有着淤泥也难掩脸上的笑意，腰间的竹篓里装满了跳跳鱼。

苍南县沿浦镇农办主任陈诗凯表示，为实现生态和经济两手抓，苍南县提出构建“红树林种植——生态养殖耦合”共存模式，即在红树林种植区周围设置大型生态养殖区，建设千亩滩涂大型底栖生物增殖与开发利用基地等。提高了红树林区生物多样性，提升了红树林生态系统质量，同时也反哺了养殖品质，实现互惠双赢。

发展林下经济，实现点绿成金。陈诗凯介绍，红树林的种植促进了沿浦湾生物资源的增加，提高了物种多样性，改善了生态环境质量。“红树林种植——生态养殖耦合”共存模式，每年能为当地村集体增收约20%近1400万元的养殖收入。

“同时，红树林具有碳储量高、碳汇潜力强的特点。”蔡景波补充，红树林能够捕获与储存大量二氧化碳并永久埋藏在沉积物里，是地球上固碳效率最高的生态系统之一,把蓝碳转换成碳交易产品是基于自然解决方案的实现碳中和的重要路径，保护红树林是我国增加碳汇能力的重要发力点，积极探索优质生态资源的价值变现，对持续不断推动经济社会绿色转型具有重要意义。

(责编：孙红丽、吕骞)

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