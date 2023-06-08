人民网北京6月8日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，2023年以来，市场监管部门聚焦医疗、药品、医疗器械、保健食品等民生重点领域，持续加大对“神医神药”虚假违法广告打击力度，清理整治商业广告中冒充专家或名医开展宣传、发布未经审查的药品广告、虚构或夸大保健食品功效、普通食品宣称疾病治疗功能等违法违规行为，切实保障消费者合法权益。

今日，市场监管总局曝光了已办结的十起典型案例：

一、广东省深圳市市场监管局查处深圳市琪艾美电子有限公司广告违法案件

广东省深圳市市场监管局调查查明，深圳市琪艾美电子有限公司在生产评书机过程中，根据部分客户要求，将客户提供的药品音频广告植入评书机，所植入的药品广告未依法取得药品广告审批文件，且含有大量夸大治疗效果、对治疗效果作保证性承诺等内容。当事人的上述行为违反了《中华人民共和国广告法》有关规定，2023年5月，广东省深圳市市场监管局依法对当事人作出罚款76万元的行政处罚，并将委托当事人植入药品广告的经营主体信息转相关属地市场监管部门核查处理。同时，当事人还存在生产未标明产品名称、生产厂厂名、厂址及产品执行标准号的产品的行为，违反《中华人民共和国产品质量法》有关规定，广东省深圳市市场监管局依法对当事人作出罚没款42.68万元的行政处罚。

二、黑龙江省绥化市市场监管局查处望奎县人民医院广告违法案件

黑龙江省绥化市市场监管局调查查明，望奎县人民医院通过微信公众号“望奎县人民医院健康望奎”发布未经审查的“望奎县人民医院碎石科常规开展冲击波碎石、肺功能检测和骨密度检测”等医疗广告，其中含有“引进最新一代体外冲击波碎石机、肺功能检测仪和骨密度测量仪”等虚假内容；发布含有“患者宋先生（化名）、疾病名称脑桥缺血新病灶、治疗效果明显好转、言语笨拙的症状也消失了”等利用患者形象及说明治愈率内容的医疗广告。当事人的上述行为违反了《中华人民共和国广告法》有关规定，2023年2月，黑龙江省绥化市市场监管局依法对当事人作出罚款30万元的行政处罚。

三、湖北省松滋市市场监管局查处松滋市九九九健康生活馆广告违法案件

湖北省松滋市市场监管局调查查明，松滋市九九九健康生活馆发布“昇生源”牌保健品“番茄红素多烯酸乙酯软胶囊”和“达洛康胶囊”广告，其中含有“增强人体免疫力、攻克血栓、对心脑血管疾病、动脉硬化等疾病均有较好疗效”“纯天然植物提取保健品更安全呵护您的健康！调节血脂”等内容，夸大产品用途，对保健食品宣称疾病治疗功能。当事人的上述行为违反了《中华人民共和国广告法》有关规定，2023年4月，湖北省松滋市市场监管局依法对当事人作出罚款25万元的行政处罚。

四、山东省淄博市博山区市场监管局查处淄博顺德医药有限公司广告违法案件

山东省淄博市博山区市场监管局调查查明，淄博顺德医药有限公司发布的普通食品广告中含有“降血糖”“健脾、养胃”“祛湿”等内容，宣称疾病治疗功能，发布的医疗器械广告中含有“鼻窦炎、特效”等对功效的保证的内容。当事人的上述行为违反了《中华人民共和国广告法》有关规定，2023年5月，山东省淄博市博山区市场监管局依法对当事人作出罚没款20.87万元的行政处罚。

五、北京市朝阳区市场监管局查处北京黄寺医疗美容诊所有限公司违法发布医疗用毒性药品广告案件

北京市朝阳区市场监管局调查查明，黄寺医疗美容诊所有限公司在公司网络平台上发布含有“美国保妥适50U和英国吉适300U，注射用A型肉毒毒素药品”“美国保妥适50U预定金￥2400 ，英国吉适300U预定金￥4640”等内容的毒性药品广告。注射用A型肉毒毒素属于医疗用毒性药品，不得作广告。当事人的上述行为违反了《中华人民共和国广告法》有关规定，2023年4月，北京市朝阳区市场监管局依法对当事人作出罚款20万元的行政处罚。

六、上海市浦东新区市场监管局查处上海橙多科技有限公司广告违法案件

上海市浦东新区市场监管局调查查明，上海橙多科技有限公司在某平台自营网店发布未经广告审查的医疗器械广告，其中含有“潓美纳入新冠肺炎诊疗方案”“潓美氢氧混混合疗法三登国家诊疗方案”等虚假内容，同时当事人还存在变相使用国家机关名义发布广告、涉及专利方法的广告未标明专利号等情形。当事人的上述行为违反了《中华人民共和国广告法》有关规定，2023年3月，上海市浦东新区市场监管局依法对当事人作出罚款20万元的行政处罚。

七、广东省广州市黄埔区市场监管局查处广东东方红医药连锁有限公司广告违法案件

广东省广州市黄埔区市场监管局调查查明，广东东方红医药连锁有限公司在某平台上发布枸橼酸西地那非片及他达拉非片产品的处方药广告，且广告中含有“8 次之后继续服用，有效率能保持在80%以上”“临床总有效率是80.8%”等说明药品有效率的内容。当事人的上述行为违反了《中华人民共和国广告法》有关规定，2023年3月，广东省广州市黄埔区市场监管局依法对当事人作出罚款20万元的行政处罚。

八、吉林省四平市市场监管局查处四平广播电视台广告违法案件

吉林省四平市市场监管局调查查明，四平广播电视台发布农副产品“文山金不换三七”广告，广告中含有“可辅助治疗中风、偏瘫、心悸、胸痛”“可以防治冠心病、心绞痛、急性脑血管病、血栓性静脉炎等疾病”等内容，对普通食品宣称疾病预防治疗功能。当事人的上述行为违反了《中华人民共和国广告法》有关规定，2023年1月，吉林省四平市市场监管局依法对当事人作出罚没款15万元的行政处罚。

九、新疆生产建设兵团第二师市场监管局查处新疆康宁医药连锁有限责任公司第二百四十八店广告违法案件

新疆生产建设兵团第二师市场监管局调查查明，新疆康宁医药连锁有限责任公司第二百四十八店销售“阿胶强骨口服液、江中多维元素片、驴胶补血颗粒、气血康口服液”药品时，自制的广告宣传牌内容与药品监督管理部门批准的说明书中功能主治内容、成份不一致。当事人的上述行为违反了《中华人民共和国广告法》有关规定，2023年3月，新疆生产建设兵团第二师市场监管局依法对当事人作出罚款10.8万元的行政处罚。

十、江西省南昌市市场监管局查处南昌本茂电子商务有限公司广告违法案件

江西省南昌市市场监管局调查查明，南昌本茂电子商务有限公司在某平台上发布嫚熙漱口水广告，广告含有“缓解炎症疼痛，促进溃疡愈合”等虚假内容。当事人的上述行为违反了《中华人民共和国广告法》有关规定，2023年2月，江西省南昌市市场监管局依法对当事人作出罚款10.14万元的行政处罚。

(责编：杨曦、吕骞)

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