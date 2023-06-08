人民网北京6月8日电 （记者王连香）据中国铁路微信公众号消息，近日，中铁快运股份有限公司创新推出“高铁急送”产品，同步上线发货微信小程序，为有紧急运输需求的客户提供全程速度最快、时效最准、运行最稳、品质最优的“点对点”小件快运服务，可以实现跨城市“门到门”当日送达。

据介绍，与传统快递方式不同，“高铁急送”采用即收、即运、即送方式，确保货物最快4小时送达。

客户通过“中铁快运”微信公众号下单后，由同城骑手第一时间上门取货，将货物直接送到高铁车站，装运时效最快的高铁列车。到达城市的同城骑手在高铁车站完成接货后，会专程进行“最后一公里”配送，实现安全准时送达货物。

目前，全国开通“高铁急送”服务的县市有88个，高铁车站有100个。除港澳台、青海省和西藏自治区外，覆盖全国4个直辖市、25个省会城市、54个地级市、5个其他县市。

(责编：王连香、吕骞)

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