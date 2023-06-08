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软化毛囊干细胞能促毛发生长

2023年06月08日09:14 | 来源：科技日报
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　　科技日报北京6月7日电 （记者刘霞）正如人们的关节会随着年龄增长而变得僵硬，使人活动困难一样，毛囊干细胞也会变得僵硬，让人更难长出头发。现在，美国西北大学等机构科学家在最新一期《美国国家科学院院刊》上发表论文称，他们在实验鼠模型上开展的一项最新研究发现，软化僵硬的毛囊干细胞可促进动物长出毛发。

　　研究人员通过促进miR-205的产生来软化这些僵硬的毛囊干细胞，miR-205可舒缓细胞的硬度。当研究人员利用遗传学方法操纵这些干细胞产生更多miR-205时，它促进了年轻和老年小鼠的毛发生长。

　　研究人员表示，这些小鼠在10天内就开始长毛发了。新方法不是产生新的干细胞，而是刺激现有干细胞生长毛发。很多时候人们仍然有干细胞，但它们可能无法产生毛发。

　　研究团队指出，这一研究证明了通过调节细胞机制刺激毛发生长的可能性。由于纳米颗粒有可能将微小RNA直接输送到皮肤中，接下来他们计划测试局部输送miR-205是否可刺激小鼠的毛发生长。如果成功，他们将设计实验来测试这种微小RNA是否可促进人类的毛发生长。

　　这项研究在基因工程小鼠模型上进行。研究人员使用先进的显微镜工具，包括原子力显微镜来测量细胞的硬度，并使用双光子显微镜来监测活体动物细胞的行为。

(责编：王仁宏、陈键)
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