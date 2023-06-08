科技日报成都6月7日电 （陈科 通讯员张洁）7日，国内首台单机容量最大功率150兆瓦级大型冲击式转轮在四川田湾河流域梯级水电站正式投入运行。当日上午10时7分33秒，这台换装“中国心”的水电机组成功并网发出“第一度电”，标志着我国已经实现高水头大容量冲击式水电机组从设计、制造到运行的全面自主化，开启了我国水力发电产业高质量发展新篇章。

转轮是水电机组最核心的部件，被誉为水电机组的“心脏”。冲击式水轮机是通过高速射流冲击水斗带动转轮发电，转轮内，类似“导水机构”的部件被几个“喷嘴”代替。从喷嘴喷出的水流流速可达100米/秒，换算下来约为360公里/小时，和高铁行驶的速度相差无几。

此次投用的国产首台150兆瓦级大型冲击式转轮重约20吨，最大直径约4米，由东方电气集团东方电机有限公司自主研制，于今年5月16日成功下线，经过多日的安装调试，于今日在位于四川省石棉县的川投田湾河流域梯级水电站得到实际运用并成功发电。

2021年开始，为实现我国高水头大容量冲击式水电机组关键核心技术“从无到有”的突破，川投集团与东方电气集团开启央地协同、产业链上下游协同的科技攻关新模式：川投田湾河公司共享多年运行数据、重要参数并提供试运行条件，东方电机发挥水力开发、造型设计、软件开发、模型装置研制等技术优势紧密合作攻关。

“本次水电机组的成功投用标志着该领域关键核心技术取得实质性应用成效，也将在今后为国内同类型机组的运行和维护积累宝贵经验，意义重大。”川投集团相关负责人说。

该负责人表示，当前，川投集团正在积极打造千万千瓦级能源产业。未来将依托相关重点项目，进一步强化央地协同、产业链上下游协同创新模式，优势互补打造更多高水平科技创新联合体，为更多中国新技术、新产品提供应用场景，推动更多关键核心技术取得新突破。

(责编：王仁宏、陈键)

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