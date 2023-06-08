原标题：1个完工、2个动工！云埔旧改项目全面提速，打造城市更新“黄埔样板”

6月6日，广州市黄埔区云埔街道火村旧改项目一期复建区H地块安置房完工，暨火村旧改项目二期、宏岗旧改项目实现拆迁清零及开工活动隆重举行，标志着云埔街道旧改工作进入高质量发展新阶段。

广州市黄埔区、广州住房城乡建设局、云埔街道办事处相关领导，笔岗社区党委、火村社区党委、广州农商行、湖南师范大学附属黄埔实验学校、珠光集团、合建总包相关负责人，村民代表参与此次活动。

云埔街道办事处主任黄冰莲在活动中致辞，表示云埔街将以旧村改造工作和重点项目建设为抓手，推动辖内13个旧改项目和全街工作高标准、高速度、高要求、高质量发展，建设高水平云埔、创新谋发展云埔、焕发新活力云埔、迈向新生活云埔，为积极探索中国式现代化的黄埔路径贡献云埔力量。

此次活动的成功举办，彰显了合生创展在重大民生工程建设方面的强大综合实力，以及惠之于民的强烈责任。未来合生创展将继续加快推进旧改建设，切实增强群众获得感、幸福感，也让城市面貌不断更新，为粤港澳大湾区提质增效添砖加瓦。

谋划共创高质发展 打造旧村改造新典范

作为黄埔区旧改项目最多的街道，云埔街道攻坚克难，盘活辖内土地资源，腾出更多发展空间，筑巢引凤，引入优质企业项目，推动区域经济提质增效，助推科学城迈向高质量发展。旧村改造项目总用地面积超过442万平方米，惠及村民3.4万人，预计投资815亿元，改造后总建筑面积达1519万平方米。目前火村和笔村旧改项目已完成首批复建房摇珠分房。

街道盘活资源，分项目开展专班运作，将辖内旧改项目，列表倒排进度，加快旧改速度。目前云埔4个转制社区都在如火如荼地开展旧村改造工作，共13个改造项目，其中6个项目已获批复，13个项目都纳入了2023年广州市城市更新年度更新改造计划。火村、笔村、刘村格岗旧改项目复建房建设已开工建设，逐步建成产城融合宜居之城。

作为深耕广州多年的美好生活运营商，合生创展肩负民企责任和担当，如期兑现火村一期复建区H地块安置房的完工及交付，引进湖南师范大学附属黄埔实验学校并如期开学，打造岭南商业新地标花厅坊古村落商业中心示范区暨招商中心并盛大开放。包括此次一个项目完工、两个项目动工，为黄埔建设持续贡献力量，全力助推城市更新工作高质量发展。

回迁复建按时完工 共享火村改造新成果

火村社区具备得天独厚的交通区位优势，紧邻黄埔政文中心，是广州科学城，是广深科技创新走廊的重要核心。作为广州市黄埔区三旧改造试点项目之一，火村一期旧改项目将导入健康服务产业，将成为一个居住环境质量、集体经济收益“双提升”的优质现代化社区；火村二期将改造片区定位为服务智造、支撑科研的人才创新创业园区，通过提供企业孵化、众创平台、人才公寓、品质居住、商业配套、教育配套等功能，吸引高端人才，推动产城一体化发展。

在黄埔区委区政府坚强领导下，目前火村旧改项目一期H地块安置房已全面完工，共提供2260套安置房供村民回迁，值得一提的是，火村复建安置房的交付是黄埔今年最大面积的复建安置房交付之一。剩余复建区地块均处于全面抢工的火热阶段，计划于今明两年陆续交付。同时在花厅坊古村落商业街的修建下，合生创展集团遵循“修旧如旧”原则，融合古村落文化与现代商业场景，全力匠筑城市更新标杆形象，计划于本年底正式开业，为火村回迁村民及广大业主提供集人文体验、休闲娱乐、购物餐饮于一体的岭南商业新地标。

宏岗项目同日动工 笔岗旧改迈上新台阶

云埔街道笔村社区宏岗改造规划建设总量约110.06万㎡，其中复建区约61.14万㎡、融资区约48.86万㎡，规划配建一所九年制学校。宏岗旧村改造项目已纳入广州市2023年城市更新项目年度计划，是广州市黄埔区重点三旧改造项目，将打造成为集住宅、商业等为一体的大型社区，实现产城融合、宜商宜居的美丽新宏岗。

宏岗项目动工活动现场，村民代表徐先生表示，期待复建房建设的顺利实施和早日完工，家人可以早日回迁，住进绿美幸福新宏岗。现场气氛热烈，呈现出红红火火景象，在场村民代表笑意盈盈，纷纷憧憬着未来美好的生活。

合生创展坚持响应各级政府、街道对旧改工作的要求，积极开展宏岗村旧改工作。截至目前，宏岗签约率拆卸率达99%，本次动工也标志着宏岗村民翘首以盼的旧村改造项目驶入快车道，居住配套提升、产业功能提升和生态文化提升的预期目标即将实现。

(责编：曹淼、李源)

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