原标题：TüV莱茵联合中国安防认证中心、国家安防质检中心（北京）举办智能门锁“安心守护”认证颁证仪式

6月7日，第十六届（2023）中国国际社会公共安全产品博览会（以下简称安博会）在北京首钢会展中心拉开帷幕。当日，由中国安全防范产品行业协会主办的“2023中国安防数字化转型暨数字化能力建设高峰论坛”召开。论坛上，中国安全技术防范认证中心（下简称“中国安防认证中心”）、国家安全防范报警系统产品质量检验检测中心（北京）（简称“国家安防质检中心（北京）”）、德国莱茵TüV大中华区（简称“TüV莱茵”）联合举办智能门锁“安心守护”认证颁证仪式。

仪式现场，中国安防认证中心常务副主任、国家安防质检中心（北京）主任胡志昂、TüV莱茵大中华区高级副总裁陶思腾博士（Dr. Thorsten Keiter）共同为深圳市凯迪仕智能科技股份有限公司（简称“凯迪仕”，产品型号：K20 Pro Max）、浙江德施曼科技智能股份有限公司（简称“德施曼”，产品型号：Q50F Max、Q50M Pro）、公牛集团股份有限公司（简称“公牛集团”，产品型号：GNK-Q32P、GNK-Q04PF Pro）颁发了智能门锁“安心守护”认证证书，表明这五款产品在满足《电子防盗锁》技术要求的基础上，具备优秀的消费者使用体验。

胡志昂主任和TüV莱茵大中华区认可与认证副总裁霍扬（Jan Hoehne）在颁证仪式上致辞；凯迪仕董事长苏祺云、德施曼总裁祝志凌、公牛集团副总裁周正华作为企业代表获颁认证证书；。

近年来，随着智能门锁受到越来越多消费者的青睐，不少商家纷纷入局市场。与此同时，智能门锁作为家庭防护的第一道关口，其安全性以及使用体验也受到消费者乃至整个行业的高度关注。

2022年，中国安防认证中心、国家安防质检中心（北京）与TüV莱茵针对智能门锁产品开展合作，三方在《电子防盗锁》等公共安全行业锁具强制性标准要求的基础上，共同梳理了智能门锁在使用体验、可靠性、信息安全、隐私保护四大维度的高规格要求，从消费者使用体验出发构建测试模型，以求测试结果能够如实反映产品在日常使用过程中的优缺点。通过智能门锁“安心守护”认证，为企业的高质量产品提供权威背书，为智能门锁未来的技术发展方向提供指引。

此次颁发智能门锁“安心守护”认证证书，见证了中国智能门锁品牌的强大实力，也为智能门锁行业的高品质发展奠定了基础。未来，中国安防认证中心、国家安防质检中心（北京）、TüV莱茵三方将充分发挥技术、资源、品牌优势，在联合认证、标准编制、科技创新等领域加强协同合作，以国际化视野引领智能门锁行业及其相关行业高质量发展。

(责编：董童、李源)

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