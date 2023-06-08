推动工作提质增效！中国气象局规范水稻玉米种业气象服务
2023年06月08日11:00 | 来源：人民网
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人民网北京6月8日电 近日，中国气象局印发《水稻种业气象服务指南（试行）》和《玉米种业气象服务指南（试行）》，从观测要素与方法、服务指标与技术、服务产品类型与发布、气象服务效益评估等方面，进一步规范全国水稻和玉米种业气象服务，促进水稻和玉米种业气象服务高质量发展，推动种业气象服务提质增效。
《水稻种业气象服务指南（试行）》包含水稻制种基地选址气象服务、水稻制种生产全过程气象服务、水稻新品种推广种植气象服务等标准。界定了水稻种业观测包括气象要素、水稻生长状况、产量要素、农业气象灾害和病虫害观测等，并明确水稻种业气象保障服务技术指标、气象灾害风险预警指标与防御措施、气候风险诊断模型和生产周期服务技术。在服务产品上分为农用天气预报、灾害风险预警、灾害影响评估等。
《玉米种业气象服务指南（试行）》在玉米制种关键农事活动农用天气预报、气象灾害风险预警、气象灾害影响评估、主要病虫害发生发展气象条件预报、产量预报、生育期农业气象条件评估等方面明确了技术服务标准。其中，玉米种业气象服务指标主要包括生育期适宜气象指标、主要气象灾害指标、农事活动适宜气象指标。玉米种业气象服务产品按内容分为农用天气预报、灾害风险预警、灾害影响评估、产量预报等。
(责编：鲁婧、吕骞)
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