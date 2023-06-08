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证监会：坚守监管主责主业，牢牢守住风险底线

2023年06月08日14:50 | 来源：人民网
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人民网北京6月8日电 （记者王震）据证监会网站消息，6月8日，第十四届陆家嘴论坛在上海举行。证监会主席易会满在论坛上作主题演讲时表示，坚守监管主责主业，牢牢守住风险底线。

易会满指出，监管是证监会的法定职责、第一职责。我们将主动适应资本市场新形势、新特点，推动监管理念、方式和手段与时俱进，不断提高科学监管、分类监管、专业监管、持续监管的能力和水平，坚决维护资本市场“三公”秩序和保护投资者合法权益，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

一是突出监管全覆盖。这次党和国家机构改革进一步理顺了金融监管体制和职能分工，突出将所有金融活动依法纳入监管。我们将以落实机构改革为契机，及时查补监管不到位、不及时的制度短板和漏洞，按照实质重于形式的原则，推动依法将各类证券期货活动全部纳入监管，持续健全各条线各环节监管制度体系。

二是继续统筹开放与安全。坚持对外开放的基本方针不动摇，坚定不移推进市场、机构、产品全方位开放，扎实推动境外上市备案工作，加强与香港市场的务实合作，拓展优化与境外市场的互联互通机制，加快构建高水平制度型双向开放格局。同时，坚持风险防控能力与开放水平相适应，不断完善看得清、管得住的机制安排，扎实推进常态化、可持续的跨境监管执法合作。

三是着力提升监管效能。发挥好资本市场透明度高、规范性强的优势，坚持和加强穿透式监管，依法规范和引导资本健康发展。强化股票、债券、基金、期货协同监管，推动形成监管合力。加快推动发行、上市、机构、债券等主要业务条线监管转型，加强监管透明度建设，着力提升监管科技化、智能化水平。继续以“零容忍”态度，严厉打击各类违法违规行为和市场乱象，着力加强全面实行注册制后的市场秩序维护和生态塑造。

四是坚持稳预期、守底线。防范化解金融风险，是金融工作的永恒主题。当前宏观经济金融风险的关联性、系统性进一步增强，给资本市场平稳运行提出了新的要求。我们将与相关方面共同加强宏观研判，密切跟踪分析国际金融市场输入性风险，完善跨市场跨行业跨境风险监测预警处置机制，不断提升风险应对综合效能。创新方法，突出重点，稳妥有序化解债券违约风险，持续加大对“伪私募”、地方交易场所等重点领域风险的整治。持续推进资本市场改革，激发市场活力，加强与有关方面政策协同，稳定和提振市场信心，守好底线，全力维护股市、债市、期市平稳运行。

(责编：王震、吕骞)
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