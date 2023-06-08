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证监会：持之以恒强化长期投资、价值投资

2023年06月08日14:42 | 来源：人民网
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人民网北京6月8日电 （记者王震）据证监会网站消息，6月8日，第十四届陆家嘴论坛在上海举行。证监会主席易会满在论坛上作主题演讲时表示，持之以恒强化长期投资、价值投资。

易会满指出，坚持长期投资、价值投资，是取得长期稳健收益的关键所在。从全球成熟市场经验看，养老金、保险资金等长期、耐心资本有助于克服市场短期波动，获得长期回报，与资本市场实现良性互动。过去10年，我国社保基金年均投资收益率超过8%，也是一个很好的例证。

近期，股市波动有所加大，板块热点轮动加快，关于量化交易、市场公平性、资金短线炒作、行业机构责任等讨论增多。证监会高度重视资本市场监管，将持续加强市场交易行为监测监管，做好对量化交易等新型交易方式的跟踪分析，对内幕交易、市场操纵等违法违规行为坚决予以打击，切实维护良性健康的市场秩序和生态。希望广大行业机构牢记“受人之托，忠人之事”，坚持以客户为中心，保持定力，苦练内功，不断提升专业能力和服务水平，完善长周期考核机制，积极培育更加符合时代特征的行业文化和投资文化，以良好的长期业绩回报投资者，真正实现行业自身发展与客户价值增长的同提升、共进步。

(责编：王震、吕骞)
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