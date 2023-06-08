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证监会：全力为投资者提供真实透明的上市公司

2023年06月08日14:37 | 来源：人民网
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人民网北京6月8日电 （记者王震）据证监会网站消息，6月8日，第十四届陆家嘴论坛在上海举行。证监会主席易会满在论坛上作主题演讲时表示，全力为投资者提供真实透明的上市公司。

易会满指出，上市公司是国民经济的基本盘，是资本市场投资价值的源泉。近年来，证监会会同有关部委和地方党委政府，强化扶优限劣，切实把好市场入口和出口两道关，深入开展专项治理，推动常态化退市机制落地见效。在各方共同努力下，上市公司对国民经济的代表性和引领性进一步增强。上市公司营业收入与GDP之比近60%，实体上市公司利润总额占规上工业企业利润总额的比重提高至50%左右，上市公司2022年度分红派现金额首次突破2万亿元。

下一步，证监会将认真抓好新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案的实施，会同有关方面着力完善长效化的综合监管机制，持续提高信息披露质量，保持高压态势，从严惩治财务造假、大股东违规占用等行为，推动上市公司提升治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力、回报能力，夯实中国特色估值体系的内在基础。

(责编：王震、吕骞)
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