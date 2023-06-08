人民网北京6月8日电 （记者王震）据证监会网站消息，6月8日，第十四届陆家嘴论坛在上海举行。证监会主席易会满在论坛上作主题演讲时表示，加大股债融资、并购重组、REITs等产品创新和制度供给。

易会满指出，构建现代化产业体系是中国式现代化的物质技术基础。贯彻党和国家机构改革部署，加强部委合作，建立工作机制，高效核发首批企业债券注册批文，顺利实现平稳过渡。证监会将按照统一公司债和企业债、促进协同发展的思路，加快完善制度规则，全面深化债券市场功能，更好支持国家重大战略实施和重大项目建设，助力建设现代化产业体系。同时，紧紧围绕服务实体经济高质量发展的根本方向，研究资本市场差异化的制度安排，健全多层次资本市场体系，加大股债融资、并购重组、REITs等产品创新和制度供给，强化大宗商品期货价格影响力，助力打造战略性新兴产业集群，支持传统产业转型升级，推进产业智能化、绿色化、融合化，引导更多资源集聚到现代化产业体系关键领域。

(责编：王震、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经