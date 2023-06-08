致敬“海洋人物”
2023年06月08日13:47 | 来源：人民网
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他，历任“雪龙”号和“雪龙 2”号船长，15次穿梭南北极，创造了多项航海史上新纪录；他，“奋斗者”号载人潜水器总设计师，为我国深海装备研发、深渊科学研究作出重大贡献；他，坚持以产业振兴推动乡村振兴，建设了国家海产贝类工程技术研究中心，建成国内最大的育、繁、推一体化现代种业示范基地；他，被誉为中国海洋碳汇研究先驱，30多年来深入研究微生物及其在海洋环境变化中的作用,揭开海洋碳汇之谜……他们是海洋历史的书写者、海洋科技的探索者、海洋资源的守护者。
6月8日世界海洋日暨全国海洋宣传日当天，自然资源部向全社会公开发布2022年度“海洋人物”，赵炎平、邱华、胡建、侯静、叶聪、焦念志、李长青、严正平8人和中国海洋大学研究生支教团（集体）、外交部边界与海洋事务司（集体）被授予“海洋人物”称号。
向“海洋人物”致敬！（实习生胡琦兰对此文亦有贡献）
(责编：孙红丽、吕骞)
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