人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

商务部：5月29日至6月4日全国生产资料价格略有下降

2023年06月08日13:50 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月8日电 （记者罗知之）据商务部市场运行监测系统显示，5月29日至6月4日，全国生产资料市场价格比前一周下降0.3%。

具体来看，钢材价格小幅下降，其中普通中板、螺纹钢、槽钢每吨4269元、3861元和4157元，分别下降1.3%、1.0%和1.0%。煤炭价格继续回落，其中动力煤、二号无烟块煤、炼焦煤每吨853元、1349元和1229元，分别下降1.2%、0.7%和0.5%。基础化学原料价格以降为主，其中纯碱、甲醇、聚丙烯分别下降3.5%、0.8%、0.1%，硫酸上涨0.5%。有色金属价格以涨为主，其中铜、铝分别上涨2.2%和0.9%，锌下降1.0%。橡胶价格稳中略降，其中天然橡胶与前一周持平，合成橡胶下降0.4%。成品油批发价格略有回升，其中95号汽油、92号汽油、0号柴油分别上涨0.6%、0.6%和0.5%。化肥价格继续下降，其中尿素、三元复合肥分别下降1.1%和0.9%。

(责编：罗知之、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部：5月29日至6月4日全国生产资料价格略有下降
　　人民网北京6月8日电 （记者罗知之）据商务部市场运行监测系统显示，5月29日至6月4日，全国生产资料市场价格比前一周下降0.3%。 具体来看，钢材价格小幅下降，其中普通中板、螺纹钢、槽钢每吨4269元、3861元和4157元，分别下降1.3%、1.0%和1.0%。…
致敬“海洋人物”
　　他，历任“雪龙”号和“雪龙 2”号船长，15次穿梭南北极，创造了多项航海史上新纪录；他，“奋斗者”号载人潜水器总设计师，为我国深海装备研发、深渊科学研究作出重大贡献；他，坚持以产业振兴推动乡村振兴，建设了国家海产贝类工程技术研究中心，建成国内最大的育、繁、推一体化现代种业示范基地；他，被誉为中国海洋碳汇研究先驱，30多年来深入研究微生物及其在海洋环境变化中的作用,揭开海洋碳汇之谜……他们是海洋历史的书写者、海洋科技的探索者、海洋资源的守护者。 6月8日世界海洋日暨全国海洋宣传日当天，自然资源部向全社会公开发布2022年度“海洋人物”，赵炎平、邱华、胡建、侯静、叶聪、焦念志、李长青、严正平8人和中国海洋大学研究生支教团（集体）、外交部边界与海洋事务司（集体）被授予“海洋人物”称号。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部