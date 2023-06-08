人民网北京6月8日电 （记者罗知之）据商务部市场运行监测系统显示，5月29日至6月4日，全国生产资料市场价格比前一周下降0.3%。

具体来看，钢材价格小幅下降，其中普通中板、螺纹钢、槽钢每吨4269元、3861元和4157元，分别下降1.3%、1.0%和1.0%。煤炭价格继续回落，其中动力煤、二号无烟块煤、炼焦煤每吨853元、1349元和1229元，分别下降1.2%、0.7%和0.5%。基础化学原料价格以降为主，其中纯碱、甲醇、聚丙烯分别下降3.5%、0.8%、0.1%，硫酸上涨0.5%。有色金属价格以涨为主，其中铜、铝分别上涨2.2%和0.9%，锌下降1.0%。橡胶价格稳中略降，其中天然橡胶与前一周持平，合成橡胶下降0.4%。成品油批发价格略有回升，其中95号汽油、92号汽油、0号柴油分别上涨0.6%、0.6%和0.5%。化肥价格继续下降，其中尿素、三元复合肥分别下降1.1%和0.9%。

(责编：罗知之、吕骞)

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