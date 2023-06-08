人民网北京6月8日电 （记者罗知之）据商务部市场运行监测系统显示，5月29日至6月4日，全国食用农产品市场价格与前一周（环比，下同）持平。

具体来看，粮油批发价格总体平稳，其中大米、菜籽油均上涨0.2%，面粉与前一周持平，豆油、花生油均下降0.1%。30种蔬菜平均批发价格每公斤4.95元，上涨1.2%，其中大白菜、西葫芦、黄瓜分别上涨9.1%、8.7%和8.0%。6种水果平均批发价格小幅下降，其中西瓜、葡萄分别下降3.6%和0.3%。肉类批发价格略有下降，其中猪肉每公斤19.25元，下降0.7%，牛肉、羊肉分别下降0.7%和0.2%。禽产品批发价格基本平稳，其中鸡蛋下降0.1%，白条鸡上涨0.1%。水产品批发价格略有波动，其中鲤鱼、鲢鱼、大黄鱼分别上涨1.3%、1.3%和0.1%，带鱼、鲫鱼和草鱼分别下降1.2%、0.5%和0.2%。

(责编：罗知之、吕骞)

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