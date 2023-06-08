南昌国际陆港至广州港海铁联运班列首发
2023年06月08日15:09 | 来源：人民网
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人民网北京6月8日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，5月29日，南昌国际陆港至广州港海铁联运班列首发仪式在南昌国际陆港举行，这标志着南昌国际陆港正式成为广州港的内陆港。
为确保本趟班列顺利开行，向塘西站加强与中铁国际多式联运有限公司南昌分公司、广州港有限公司、南昌国际陆港的沟通合作，积极协调对接生产企业、海关等部门。他们科学制订班列运输组织方案，为企业提供“一站式”运输服务，及时调配集装箱，做好空车车源调配，对进入场内货物实行优先计划、优先配空、优先装车、优先挂运、优先放行的“五优先”举措，为班列开行提供了运输保障。
车站货运车间党支部充分发挥“陆港先锋”品牌力量，组织党员干部职工认真做好班列审核受理工作，严把货物品名关，并为不同规格货物专门制订了装箱方案，做到均衡装载。
目前，南昌国际陆港已经与11个海港建立合作关系，港口功能延伸至南昌。海港内陆港的建设有利于优化货物通关流程、降低物流运输成本、提高物流服务效能，提升外贸货运班列的承载力、吸引力、竞争力，为江西省加快融入“一带一路”建设和推进南昌“一枢纽四中心”建设提供重要支撑。
(责编：王连香、吕骞)
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