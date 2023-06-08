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人民银行：我国外汇市场运行总体平稳 外汇储备稳中有升

2023年06月08日15:09 | 来源：人民网
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人民网北京6月8日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行副行长、外汇局局长潘功胜在第十四届陆家嘴论坛上发表主题演讲时表示，2023年以来，我国外汇市场运行总体平稳，跨境资金流动由年初较高顺差趋向基本平衡，外汇储备稳中有升，人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定。

“4月中旬以来，受内外部多种因素影响，尤其是美元指数在美国债务上限问题、中小银行风险问题推升避险情绪、美联储加息预期有所升温的推动下走强，叠加国内经济恢复基础尚不稳固，人民币汇率出现了一些波动，但我国外汇市场运行总体平稳，汇率预期和跨境资金流动保持相对稳定。向前看，中国经济运行总体保持稳中上行的态势，而一些市场机构则预测美国经济可能面临温和衰退。同时，随着美联储加息周期接近尾声，美元走强较难持续，外溢影响有望减弱。总体看，我国外汇市场有望保持较为平稳的运行状态。”潘功胜说。

潘功胜介绍，经过多年的改革发展，近年来我国外汇市场运行逐渐呈现出新的特征：市场运行呈现较强的韧性，市场主体更加成熟，交易行为更加理性，汇率避险工具更多运用，以及人民币跨境使用水平的大幅提升，也大幅压缩了汇率风险敞口。而且外汇市场监管者面对市场的变化时，也更加从容、更加淡定、更加成熟。“多年来，我们在应对外部冲击中积累了不少经验，外汇市场宏观审慎政策工具也更加丰富。我们有信心、有条件、有能力维护外汇市场的稳定运行。”

(责编：罗知之、吕骞)
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