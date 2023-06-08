人民网北京6月8日电 （黄盛）新一轮存款利率下调来了！今日，人民网财经走访工商银行、农业银行、交通银行、建设银行、中国银行和邮储银行位于北京市的营业网点了解到，网点工作人员均已收到人民币存款挂牌利率下调的通知。其中，人民币活期存款利率自6月8日起从0.25%下调5个基点至0.2%，两年期定期存款利率下调10个基点至2.05%，三年期定期存款利率下调15个基点至2.45%，五年期定期存款利率下调15个基点至2.5%。

此次国有六大行是继去年9月后再次集中下调存款利率。为什么继去年9月下调存款利率之后，到现在再次下调？

6月8日，建设银行发布了《关于调整人民币存款挂牌利率的公告》 来源：建设银行网站

有业内人士向人民网财经表示，2022年4月，中国人民银行指导利率自律机制建立了存款利率市场化调整机制，自律机制成员银行参考以10年期国债收益率为代表的债券市场利率和以1年期LPR为代表的贷款市场利率，合理调整存款利率水平。对于存款利率市场化调整及时高效的银行，中国人民银行会给予适当激励。同时，根据存款利率市场化调整机制要求，利率自律机制每年会定期根据市场利率变化情况，对存款利率合意调整幅度做相应测算，已经成为执行线性趋势的常规操作。

就此次下调存款利率而言，招联首席研究员董希淼向人民网财经表示，今年以来，我国银行业规模增长较快但盈利增速趋缓，部分省份银行业利润出现负增长。如一季度商业银行净利润同比增长1.3%，增速同比下降6.1个百分点。而2022年全年，商业银行净利润同比增速仍达5.3%，2022年商业银行净息差呈逐季下降之势。银行息差缩窄及净利润增速下滑，与银行持续减费让利有关，但影响降低实体经济融资成本的可持续性，也将影响银行内源性资本补充能力。所以，通过下调存款利率、压降负债成本来延缓息差缩窄压力、保持稳健发展态势，在当前仍然具有必要性。大型商业银行再度下调存款挂牌利率，正是发挥存款利率市场化调整机制作用的具体举措，符合政策导向。预计未来一段时间，存款利率仍有继续下降的可能。

中金公司研报认为，此次降息后，未来1-2年存款平均利率仍有约20个基点的进一步降息空间（不包括此次降息），主要逻辑基于2020年以来银行贷款利率已下行超过2017年的低点，而存款利率2020年基本持平，仍高于2017年水平约40个基点；其中约15个基点为存款定期化的影响，25个基点为存款利率上行导致；2020年以来存款利率“刚性”、贷款利率下行导致银行净息差下降46个基点。因此，如果假设存款利率跟随贷款利率调降，存款利率有望下调25个基点并回到2017年水平。

中信证券银行业首席分析师肖斐斐认为，预计主要影响高于市场利率的长端存款利率，进一步缓解大行负债端压力，后期不排除股份行与城农商行或将根据自身经营与供求状况，跟进调降存款利率的可能，进而利好行业负债成本改善。

不过，也有上述银行营业网点的部分工作人员向人民网财经表示，同一家银行在各地的具体执行利率可能会略有不同，要以当地为准。此外，由于对存款利率上限做出了限制，部分银行可做利率上浮的产品也将同步受到影响。

(责编：王震、吕骞)

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