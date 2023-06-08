人民网北京6月8日电 （记者王连香）日前，交通运输部办公厅印发《公路水运工程施工安全治理能力提升行动方案》（以下简称《行动方案》），对提升公路水运工程建设安全管理水平，防范和遏制生产安全事故等作出部署。

此次提升行动自2023年5月起至2024年12月止，旨在夯实公路水运工程建设安全生产工作基础，推动工程建设领域安全生产治理模式向事前预防转型，强化安全生产责任落实，提升工程建设安全治理能力，深入推进平安工地建设全覆盖，坚决遏制重特大安全事故发生，切实防范和降低安全事故，为加快建设交通强国提供坚实的安全保障。

《行动方案》提出，通过加强安全监管履职尽责能力、强化工程现场监督执法能力、提高重大事故隐患排查整治能力、提升安全事故警示处置能力等四个方面，提升工程建设安全监管效能；通过加强安全管理规范化、推动现场管理网格化、推进风险管控动态化、推进事故隐患清单化、推进工程防护标准化等五个方面，提升工程安全管理能力。

《行动方案》明确，深入推进平安工地建设全覆盖，将全面推进平安工地建设作为安全生产治理模式向事前预防转型的重要载体，加强平安工地建设监督指导，以项目平安工地建设巩固安全治理能力、提升效果。

《行动方案》要求，各地交通运输主管部门要加强组织领导，明确责任部门和人员、细化责任分工；加大提升行动检查力度，确保提升行动得到有效落实；不断提升公路水运工程建设领域安全治理能力，保障工程建设领域安全生产持续向好发展。

(责编：王连香、吕骞)

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