人民网记者 栗翘楚

汕尾海关关员在小漠国际物流港码头对出口汽车进行监装。林森摄

近日，随着汽车、轮船的阵阵鸣笛声，在汕头海关所属汕尾海关关员监装下，564辆乘用车搭承滚装轮，从深汕特别合作区小漠国际物流港出发，运往海外。

港口的繁忙景象正是我国汽车出口向好的生动缩影。2021年以来，我国汽车出口呈现爆发式增长。2021年、2022年汽车出口增量连续两年均在100万辆以上，实现销量和单价的巨大突破。

今年第一季度，我国汽车出口107万辆，首次超越日本，成为世界第一大汽车出口国。进入4月后，中国的汽车出口仍保持增长。中国汽车工业协会数据统计，今年4月，我国汽车整车出口37.6万辆，同比增长1.7倍。

汽车生产现场。受访者供图

中国汽车出口得以全面增长，与中国强劲制造能力与新能源布局密切相关。去年以来，由于地缘冲突、能源价格上涨等多重原因，海外汽车市场在供给和消费端出现疲软。反观中国汽车市场，由于生产能力强、库存高，且新能源技术成熟，成为全球汽车市场的重要补充。

商务部数据显示，今年1-4月，我国汽车出口149.4万辆，同比增长76.5%。其中，新能源汽车占汽车整体出口金额比重提升至42.9%，对汽车出口增长贡献率达51.6%。目前，我国汽车已出口至全球204个国家和地区。

商务部新闻发言人束珏婷表示，近年来，我国汽车出口稳中向好，产品结构持续优化，呈现贸易规模逐步扩大、市场日益多元、新能源汽车贡献重要增量等特点。下一步，商务部将会同相关部门重点做好加强运输保障，扩大汽车出口运力；鼓励汽车企业与国内外金融机构合作；支持汽车企业完善国际营销和售后服务体系三方面工作。

今年以来，随着国产汽车在海外市场走俏，天津口岸汽车出口延续增长势头，出口量值屡创新高，特别是新能源汽车出口量显著增长，显示出强劲活力。天津海关统计，今年1-4月，天津口岸出口汽车13.6万辆，货值77.9亿元，同比分别增长48.4%和57.7%。其中，新能源汽车出口8.7万辆，货值10.3亿元，同比分别增长78.4%和81.3%。

汽车生产流水线。受访者供图

中国汽车工业协会副总工程师许海东表示，从短期来看，海外购车需求正在恢复，给中国汽车出口带来机会；从长期来看，我国汽车出口持续增长得益于中国汽车产品的竞争力大幅提高，并且在产品质量控制、供应链管理以及维修服务体系等方面都在逐步提升。

除新车出口外，我国也在积极探索二手车出口的新增长点。2022年5月，国务院办公厅发布《关于推动外贸保稳提质的意见》，同年12月，商务部、公安部、海关总署发布《关于进一步扩大开展二手车出口业务地区范围的通知》，两份文件都提出要提升二手车出口质效规模。

商务部研究院副院长崔卫杰表示，进一步扩大二手汽车出口规模，有助于进一步完善二手车出口相关的维修整备、检测认证、仓储物流、金融信保等配套服务体系，进一步完善国际营销网络和售后服务体系，不断拓展国际市场渠道，进一步助力我国汽车出口。

宁波海关所属梅山海关关员在梅西滚装码头对新能源汽车进行监管。应俊摄

全球汽车产业已经从燃油时代的上半场转入了电动智能时代的下半场，而中国的汽车产业则从以量取胜的上半场进入了高质量发展的下半场。

“用开放的姿态和全球化的格局达成共享的根本目的。”中国国际商会汽车行业商会会长王侠认为，中国汽车国际化已告别“技术换市场”的单向模式，在技术和市场层面进入了“双向奔赴”新阶段，跨国车企本地化战略步步深入，中国车企全球化步伐也不断加快，既有利于产业层面资源和机会的共享，也有利于全球范围内技术变革红利的普惠。

(责编：王震、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经