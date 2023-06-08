人民网北京6月8日电 （焦磊）6月8日，以“在变革时代塑造行业未来”为主题的2023中国汽车重庆论坛在重庆开幕。论坛由中国国际贸易促进委员会汽车行业委员会、重庆国际汽车展览会组委会主办，众多业内领军人物和专家学者围绕汽车行业热点问题，共同探讨新发展格局下的全球汽车产业变革、机遇与挑战。

中国国际贸易促进委员会汽车行业委员会会长、中国国际商会汽车行业商会会长王侠在致辞中表示，全球汽车产业已经从燃油时代的上半场转入了电动智能时代的下半场，而中国的汽车产业则从以量取胜的上半场进入了高质量发展的下半场。

王侠认为，汽车产业的高质量发展离不开四个维度：

首先，要牢牢抓住“创新”这个牛鼻子。电动化、智能化是全球汽车产业的重要抓手，核心技术是最重要的战场，在电池、底盘架构等关键指标和重点领域，众多核心技术难题需要攻克，而基于新生态商业模式的落地、数字化管理创新等也需要破解。

其次，要做好“协调”的大文章。不仅要做好燃油车和新能源车、软件和硬件、产业链上下游和产业生态、产业链自主可控与国际分工之间的协调发展，还要做好国内市场和国际市场、供给侧和需求侧的协调发展。在供需方面，要以满足用户根本需求为目的，而不是一味技术竞赛。

第三，要始终贯彻绿色理念。今年1-4月，新能源汽车销量继续保持40%以上的高增长，市占率接近30%，新能源汽车出口增幅高达170%。但数量并非最终追求，从终端产品排放的减少，到全产业链、全生命周期的低碳环保，还有很长的路要走。

第四，用开放的姿态和全球化的格局达成共享的根本目的。中国汽车国际化已告别“技术换市场”的单向模式，在技术和市场层面进入了“双向奔赴”新阶段，跨国车企本地化战略步步深入，中国车企全球化步伐也不断加快，既有利于产业层面资源和机会的共享，也有利于全球范围内技术变革红利的普惠。

数据显示，今年一季度，我国汽车制造业规模以上工业增加值同比增长4.4%，高于制造业规模以上工业增加值增速1.5个百分点；汽车制造业固定资产投资同比增长19%，高于制造业固定资产投资增速12个百分点；汽车类消费品零售总额1.08万亿元，占社会消费品零售总额的9.4%。

“中国汽车市场仍是全球汽车市场最亮的一颗明珠。”中国机械工业联合会副会长李奇认为，纵观汽车产业国内外的发展，中国汽车产业的机遇与挑战并存。目前，汽车产业面临减碳、能源形势变革、智能化变革三重挑战，需要立足于汽车全产业链、全生命周期进行碳足迹研究，切实为实现碳达峰、碳中和作出汽车行业的贡献，同时也需突破芯片等关键核心技术和零部件短板弱项，保证产业链、供应链自主安全可控，全力构建现代化汽车的产业体系。

“所有这一系列的变化和挑战，将加大中国市场淘汰赛的激烈程度，这是一场实力、耐力和毅力的比拼，在很大程度上取决于智能化在整车制造和车载系统方面的应用，取决于智能化推动全产业链盈利模式的变革，取决于围绕智能化的组织机构变革。如此深刻的变革，将决定中国汽车产业和世界汽车产业的未来。”李奇表示。

重庆市政府副市长江敦涛在致辞中介绍，汽车产业是重庆市的主导产业，是加快建设制造业强市的中流砥柱，形成了以长安汽车、赛力斯汽车为龙头、10余家整车企业为骨干、上千家配套企业为支撑的汽车产业体系，智能网联新能源汽车产销规模逐年增长，大小三电等核心配件不断完善。2022年全市汽车产量超过200万辆，其中新能源汽车产量达到36.5万辆，同比增长140%，占全国比重达到5.21%。重庆正在成长为全国重要的新能源汽车生产基地。

据介绍，重庆市确立了建设世界级智能网联新能源汽车的发展战略，明确了两步走的发展愿景，力争到2025年基本形成智能网联新能源汽车产业新生态，到2030年建成世界级智能网联新能源汽车产业集群，产业规模达到全球一流水平。

江敦涛表示，为实现这一愿景，重庆将从四方面推动发展：持续壮大产业规模，加快推动新项目建成投产、新产品投放上量、新品牌发展壮大，聚力打造万亿级智能网联新能源汽车产业集群；优化产业生态，坚持整零协同，实施重大项目招商引资、重点企业培育提升，传统企业转型升级，推动智能网联新能源汽车补链强链延链；完善基础设施，加强充储泊、车路云基础设施一体化布局，推动能源网、交通网、信息网三网融合，努力形成适度超前、布局合理、智能高效的充换电服务体系；丰富应用场景，基于重庆复杂的山地、高温气候等特征，加快现有道路的网联化改造，打造全国最具特色、最为丰富的车路协同体验场景。

(责编：王震、吕骞)

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