人民网北京6月9日电 （记者王连香）据中国铁路微信公众号消息，6月8日起，昌景黄高铁全线进入静态验收阶段，昌景黄高铁西起江西南昌，经瓷都景德镇，东至安徽黄山，全长290公里，设计时速350公里，全线设10座车站。

静态验收是新建铁路工程竣工验收的重要环节，涵盖工务、通信、信号、电力及牵引供电、房屋建筑、建设用地、环水保、灾害监测等多个环节，是对铁路工程建设质量、设备安装调试质量进行的一次全面“体检”，是判定工程质量是否合格、确定工程能否按期投入运营的关键程序。

为保障静态验收顺利开展，中国铁路南昌局集团有限公司成立静态验收领导小组和工务、通信、信号、电力、房建等11个专业验收组开展验收工作。“此次静态验收将于今年7月份结束，随后还将进行动态检测、联调联试及运行试验等工作，为全线开通运营做好准备。”昌九城际铁路公司负责人介绍说。

昌景黄高铁建成通车后，将成为江西连通长三角的又一条高铁大动脉，对优化区域综合交通结构、构建现代综合交通运输体系，助力赣东北地区县域旅游经济发展，加快江西融入长江经济带发展战略具有重要意义。

(责编：王连香、吕骞)

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