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今年前5个月全国累计新办涉税经营主体643.5万户 同比增长15.5%

2023年06月09日09:08 | 来源：人民网
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人民网北京6月9日电 （记者车柯蒙）国家税务总局数据显示，2023年前5个月，全国累计到税务部门新办理税种认定、发票领用、申报纳税等涉税事项的经营主体（以下简称“新办涉税经营主体”）643.5万户，同比增长15.5%。截至5月底，全国涉税经营主体共8692万户，同比增长7.5%。

其中，5月新办涉税经营主体152.2万户，同比增长24.9%。

分类型看，5月份，企业、个体工商户分别新办69.1万户和81.7万户，同比分别增长27.1%和33.7%。分产业看，第一、二、三产业的新办涉税经营主体分别为4.5万户、17.3万户和130.4万户，同比分别增长27.5%、15.3%和26.2%。分行业看，20个行业门类中，17个行业新办涉税经营主体数量同比正增长，其中，科学技术服务业、租赁和商务服务业、文体娱乐业增长较快，同比分别增长118%、51.7%和50.2%；制造业同比增长7.6%。分经济类型看，民营经济新办涉税经营主体150.9万户，同比增长25%；外资经济新办涉税经营主体0.3万户，同比增长52.9%；国有和集体经济新办涉税经营主体1万户，同比增长16.1%。分地区看，东、中、西部新办涉税经营主体分别为75.4万户、36.3万户和40.5万户，同比分别增长45.1%、2.3%和17.9%。

税务总局有关司局负责人表示，税务部门将进一步健全工作机制，深入调查研究，加强评估问效，优化落实举措，确保各项税费优惠政策、便利化办税缴费措施高质高效落实到位，更好激发各类经营主体活力，助力强预期增信心，为推动经济持续回升向好，实现质的有效提升和量的合理增长做出更多积极贡献。

(责编：孙红丽、吕骞)
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