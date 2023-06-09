人民网汕头6月9日电（王绍绍）8日，2023年世界海洋日暨全国海洋宣传日主场活动在广东汕头举行，活动上，自然资源部公布了“和美海岛”名单，全国33个海岛入选。

自然资源部相关负责人介绍，本次入选的海岛包括辽宁省大长山岛和小长山岛（岛群）、大王家岛、獐子岛，山东省南长山岛和北长山岛（岛群）、大黑山岛、砣矶岛，江苏省连岛，上海市崇明岛，浙江省南麂岛、花鸟山岛、洞头岛、玉环岛、枸杞岛、花岙岛、上大陈岛和下大陈岛（岛群）、秀山岛，福建省湄洲岛、鼓浪屿、海坛岛、大嵛山、惠屿、南日岛，广东省东澳岛、海陵岛、南澳岛、上川岛、外伶仃岛、桂山岛、三角岛，广西壮族自治区涠洲岛，海南省东屿岛、分界洲、赵述岛。

据了解，我国共有海岛11000余个，其中有居民海岛480多个。大多数海岛面积相对狭小，生态系统脆弱，一旦遭受破坏难以恢复；海岛地区经济社会发展形态模式与陆地不同，地区经济发展不平衡、不充分的问题更为突出。加强海岛的生态保护、促进海岛地区经济高质量发展，探索“人岛和谐”可持续发展之路显得格外重要和迫切。

上述负责人介绍，“和美海岛”创建示范工作是经全国评比达标表彰工作协调小组办公室批准，由自然资源部组织开展的国家级创建示范活动。通过“和美海岛”创建示范工作，旨在建设一批“生态美、生活美、生产美”的“和美海岛”，通过以点带面，推动海岛地区实现绿色低碳发展，促进资源节约集约利用，形成岛绿、滩净、水清、物丰的人岛和谐新格局。

(责编：孙红丽、吕骞)

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