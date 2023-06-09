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积极触网谋转型 老品牌“在线”越活越年轻

2023年06月09日09:11 | 来源：人民网
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人民网北京6月9日电 （记者栗翘楚）北京同仁堂“520”期间打造甜蜜地铁偶遇；哈药集团现身国际动漫游戏博览会；修正药业发起抖音健康视频挑战……随着互联网在线医疗需求的发展，药品健康与大众的对话方式也愈发年轻化，逐渐融入社交文化的语境中。

保温杯里泡枸杞，热衷购买体检套餐，将阿胶、黑芝麻等装进购物车……养生年轻化的背后，是年轻一代对自身健康管理的重视，折射出消费观念的转变和升级。有报告显示，随着年轻人健康意识不断增强，在线购买家用医疗器械的客户群体中青年群体比例正逐步增加。在传统认知里，健康往往等同于没有身体疾病。随着生活水平的提高，健康概念扩展到身心健康及生活方式健康等各方面，维护健康的环节也延伸到衣食住行等全过程。

纵观一些老品牌“旧貌换新颜”的成功案例，紧跟年轻人的消费兴趣，是这些老品牌越“活”越年轻的共同秘诀。

近年来，修正药业集团启动修正健康商城，走上科技赋能大健康的前沿道路，为保障消费者迅猛增长的线上购药需求，加速自身电商业务迈向数字化、智能化、规模化，自主开发和升级了修正健康线上购药平台，为实现“健、医、药”惠民服务闭环不断努力。此外，为了与年轻人实现更好互动，修正药业集团抖音发起的“不躺平健康操挑战”，通过趣味健身操的形式，号召年轻人积极锻炼。

业界人士表示，消费时代变迁和科技互联网大发展共同塑造了中国的年轻消费者。一方面，中国逐步从第二消费社会向第三消费社会转型，居民的消费升级模式正在从“数量”到“质量”过度。另一方面，科技互联网的快速发展伴随了新一代年轻消费者的成长，商品服务信息的可获得性增强，加速了品质化、个性化、多元化消费趋势的到来。

品牌形象不仅来源于专业程度，也源于积极承担社会责任、不断回馈社会的担当。2019年，修正药业集团“修修爱事业部”捐赠仪式在中华少年儿童慈善救助基金会（以下简称儿慈会）举行，在四年多的时间里，跨越14省2直辖市，总行程8226公里，成功护送十余位孩子回到家人的身边。在解决就业方面，修正药业也多次携手校园开展校企人才选拔，帮助学生找到发展方向。

业内人士表示，通过对大众健康生活观念、情绪转变的洞察，不少企业捕捉到年轻人对于判断自身健康状况、日常健康提示等方面的需求，其在社交沟通中以更亲和有趣的方式与年轻人接轨，为大众提供全方位便民服务的同时，承担起了“家庭医生”身份，进一步助力传统品牌在互联网时代的传承发展与创新。

(责编：孙红丽、吕骞)
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