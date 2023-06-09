人民网北京6月9日电 （王海跃、王绍绍）“海洋产业具有后发优势，可充分借鉴陆域成熟产业的技术成果，实现产业门类增加和产业结构优化。”宁波大学商学院教授、博士生导师，宁波大学东海研究院副院长胡求光在接受人民网采访时表示。

据了解，每年的6月8日是联合国确定的“世界海洋日”。数据显示，我国是拥有18000公里大陆海岸线、11000个沿海岛屿以及300万平方公里管辖海域的海洋大国，广阔的发展空间和充裕的资源禀赋为我国海洋经济发展奠定了坚实基础，相较于陆域经济，韧性更强、潜力更大、活力更足。

海洋经济具有哪些特征？胡求光认为，第一，具有广泛性和综合性：海洋经济涉及到众多领域，包括渔业、航运、旅游、石油等多个行业。第二，具有跨界融合性：海洋相关的不同领域之间相互关联，共同构成了一个完整的产业链条。第三，具有地理分散性：由于海洋经济涉及到大片水域，因此具有较大的地理范围。第四，依赖自然条件的：海洋经济的发展受到自然条件的限制，如气候、水文等因素。第五，面临环境保护问题：开发和利用海洋资源也会对环境造成一定的影响，需要加强环境保护。

胡求光表示，海洋生态产业当前还存在诸如生态损害严重、监管运行低效、技术瓶颈困境、社会关注不足等问题。她认为，可以从以下路径去找到突破点：一是加强海洋生态环境的协同治理，即跨自然、行政、部门边界的协同治理；二是构建陆海统筹的海洋生态产业发展监管体制，分别在中央和地方建立常态化的监测体系与统筹机构；三是推动海洋生态产业关键技术创新；四是鼓励社会力量参与海洋生态产业建设。

多年来，我国海洋产业数字化转型过程中有哪些成果？胡求光进行了举例，比如全国首个实现集装箱进出口全程操作无纸化、物流节点可视化的港口——宁波舟山港积极打造港口物流电商平台，推进单一窗口、单证无纸化项目；广东联通联合华为在阳江打造了全国首个“5G海洋专网+5G数字渔船”系统解决方案，渔政监管部门可以实时掌握告警信息、台风路径信息等实时生产作业态势，及时监管渔船出海状况……

同时，当前是海洋经济数智化转型面临调整的关键阶段，挑战重重。“中国海洋基础研究多集中于对海洋物质、资源等的探究。但随海洋污染问题加剧，在海洋环境保护、海洋生命保护和资源开发方面研究的薄弱开始显现。”胡求光表示，未来提升海洋高质量发展深挖海洋经济发展新动能，要依靠科技创新拓宽海洋经济发展空间，积极探索海洋生态产业体系实现路径，依托“一带一路”推动海洋经济对外开放，完善陆海统筹的空间规划与治理体系，推动海洋产业协同集聚，互动发展，实现区域间共享发展成果。

(责编：孙红丽、吕骞)

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