人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国家统计局：5月份CPI同比涨幅略有扩大 PPI继续下降

2023年06月09日09:35 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月9日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布数据显示，2023年5月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.2%，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降4.6%；1至5月平均，CPI同比上涨0.8%，PPI同比下降2.6%。

CPI环比下降 同比涨幅略有扩大

国家统计局城市司首席统计师董莉娟表示，5月份，消费需求继续恢复，市场运行总体平稳，CPI环比下降，同比涨幅略有扩大。

图片来源：国家统计局官网

图片来源：国家统计局官网

从环比看，CPI下降0.2%，降幅比上月扩大0.1个百分点。其中，受季节性因素影响，食品价格下降0.7%，降幅比上月收窄0.3个百分点，影响CPI下降约0.12个百分点。食品中，由于市场供应充足，虾蟹类、鲜菜、猪肉、鸡蛋和鲜果价格分别下降3.5%、3.4%、2.0%、1.6%和0.3%，合计影响CPI下降约0.13个百分点，占CPI总降幅六成多。非食品价格由上月上涨0.1%转为下降0.1%，影响CPI下降约0.05个百分点。非食品中，假期后出行需求回落，飞机票和交通工具租赁费价格均下降7.2%；演唱会等演出活动增加，电影及演出票价格上涨0.8%；夏装换季上新，服装价格上涨0.4%。

从同比看，CPI上涨0.2%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。其中，食品价格上涨1.0%，涨幅比上月扩大0.6个百分点，影响CPI上涨约0.19个百分点。食品中，禽肉类、食用油和鲜果价格分别上涨5.6%、3.6%和3.4%，涨幅均有回落；猪肉价格由上月上涨4.0%转为下降3.2%；鲜菜价格下降1.7%，降幅比上月收窄11.8个百分点；粮食和水产品价格基本稳定。非食品价格由上月上涨0.1%转为持平。非食品中，服务价格上涨0.9%，涨幅比上月回落0.1个百分点，其中飞机票、旅游和交通工具租赁费价格分别上涨14.7%、8.0%和5.1%，涨幅均有回落；工业消费品价格下降1.7%，降幅扩大0.2个百分点，其中汽油、燃油小汽车和新能源小汽车价格分别下降11.3%、5.1%和3.3%。

据测算，在5月份0.2%的CPI同比涨幅中，上年价格变动的翘尾影响约为0.5个百分点，上月为0.3个百分点；新涨价影响约为-0.3个百分点，上月为-0.2个百分点。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅比上月回落0.1个百分点。

PPI环比、同比均继续下降

董莉娟分析，5月份，国际大宗商品价格整体下行，国内外工业品市场需求总体偏弱，加之上年同期对比基数较高，PPI环比、同比均继续下降。

图片来源：国家统计局官网

图片来源：国家统计局官网

从环比看，PPI下降0.9%，降幅比上月扩大0.4个百分点。其中，生产资料价格下降1.2%，降幅扩大0.6个百分点；生活资料价格下降0.2%，降幅收窄0.1个百分点。国际原油、主要有色金属价格下行，带动国内相关行业价格下降。其中石油和天然气开采业价格下降2.1%，化学原料和化学制品制造业价格下降2.0%；有色金属冶炼和压延加工业价格下降1.1%。煤炭、钢材、水泥等行业供应总体充足，但需求偏弱，价格均下降，其中煤炭开采和洗选业价格下降5.2%，黑色金属冶炼和压延加工业价格下降4.2%，非金属矿物制品业价格下降0.9%。装备制造业价格小幅下降，其中电气机械和器材制造业价格下降0.5%，计算机通信和其他电子设备制造业价格下降0.3%，汽车制造业价格下降0.2%。另外，文教工美体育和娱乐用品制造业价格上涨0.5%，电力热力生产和供应业价格上涨0.1%。

从同比看，PPI下降4.6%，降幅比上月扩大1.0个百分点。其中，生产资料价格下降5.9%，降幅扩大1.2个百分点；生活资料价格由上月上涨0.4%转为下降0.1%。调查的40个工业行业大类中，价格下降的有26个，比上月增加3个。主要行业中，石油和天然气开采业价格下降19.1%，降幅扩大2.8个百分点；黑色金属冶炼和压延加工业价格下降16.8%，降幅扩大3.2个百分点；石油煤炭及其他燃料加工业价格下降15.1%，降幅扩大3.7个百分点；煤炭开采和洗选业价格下降13.1%，降幅扩大3.8个百分点；有色金属冶炼和压延加工业价格下降8.4%，降幅收窄0.2个百分点。汽车制造业价格下降1.1%。另外，文教工美体育和娱乐用品制造业价格上涨4.5%，电力热力生产和供应业价格上涨1.6%，纺织服装服饰业价格上涨1.0%。

据测算，在5月份4.6%的PPI同比降幅中，上年价格变动的翘尾影响约为-2.8个百分点，上月为-2.6个百分点；新涨价影响约为-1.8个百分点，上月为-1.0个百分点。

(责编：杨曦、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
参与世界气象组织信息系统建设 中国气象局初步建成两项全球服务和一个国家节点
　　人民网北京6月9日电 （欧阳易佳）据国家气象信息中心消息，由中国气象局承担的世界气象组织（WMO）信息系统（WIS）2.0试验阶段的两项全球服务全球通知枢纽（Global Broker，以下简称“GB”）和全球发现目录（Global Discovery Catalogue，以下简称“GDC”），以及一个国家节点初步建成，并实现稳定运行。 WIS 2.0是21世纪WMO所有领域和学科的数据共享框架，其建设目标是推动国际、区域和国家气象数据共享简化流程、提升效率、降低成本。…
积极触网谋转型 老品牌“在线”越活越年轻
　　人民网北京6月9日电 （记者栗翘楚）北京同仁堂“520”期间打造甜蜜地铁偶遇；哈药集团现身国际动漫游戏博览会；修正药业发起抖音健康视频挑战……随着互联网在线医疗需求的发展，药品健康与大众的对话方式也愈发年轻化，逐渐融入社交文化的语境中。 保温杯里泡枸杞，热衷购买体检套餐，将阿胶、黑芝麻等装进购物车……养生年轻化的背后，是年轻一代对自身健康管理的重视，折射出消费观念的转变和升级。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部