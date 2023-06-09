人民网北京6月9日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布数据显示，2023年5月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.2%，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降4.6%；1至5月平均，CPI同比上涨0.8%，PPI同比下降2.6%。

CPI环比下降 同比涨幅略有扩大

国家统计局城市司首席统计师董莉娟表示，5月份，消费需求继续恢复，市场运行总体平稳，CPI环比下降，同比涨幅略有扩大。

图片来源：国家统计局官网

从环比看，CPI下降0.2%，降幅比上月扩大0.1个百分点。其中，受季节性因素影响，食品价格下降0.7%，降幅比上月收窄0.3个百分点，影响CPI下降约0.12个百分点。食品中，由于市场供应充足，虾蟹类、鲜菜、猪肉、鸡蛋和鲜果价格分别下降3.5%、3.4%、2.0%、1.6%和0.3%，合计影响CPI下降约0.13个百分点，占CPI总降幅六成多。非食品价格由上月上涨0.1%转为下降0.1%，影响CPI下降约0.05个百分点。非食品中，假期后出行需求回落，飞机票和交通工具租赁费价格均下降7.2%；演唱会等演出活动增加，电影及演出票价格上涨0.8%；夏装换季上新，服装价格上涨0.4%。

从同比看，CPI上涨0.2%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。其中，食品价格上涨1.0%，涨幅比上月扩大0.6个百分点，影响CPI上涨约0.19个百分点。食品中，禽肉类、食用油和鲜果价格分别上涨5.6%、3.6%和3.4%，涨幅均有回落；猪肉价格由上月上涨4.0%转为下降3.2%；鲜菜价格下降1.7%，降幅比上月收窄11.8个百分点；粮食和水产品价格基本稳定。非食品价格由上月上涨0.1%转为持平。非食品中，服务价格上涨0.9%，涨幅比上月回落0.1个百分点，其中飞机票、旅游和交通工具租赁费价格分别上涨14.7%、8.0%和5.1%，涨幅均有回落；工业消费品价格下降1.7%，降幅扩大0.2个百分点，其中汽油、燃油小汽车和新能源小汽车价格分别下降11.3%、5.1%和3.3%。

据测算，在5月份0.2%的CPI同比涨幅中，上年价格变动的翘尾影响约为0.5个百分点，上月为0.3个百分点；新涨价影响约为-0.3个百分点，上月为-0.2个百分点。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅比上月回落0.1个百分点。

PPI环比、同比均继续下降

董莉娟分析，5月份，国际大宗商品价格整体下行，国内外工业品市场需求总体偏弱，加之上年同期对比基数较高，PPI环比、同比均继续下降。

图片来源：国家统计局官网

从环比看，PPI下降0.9%，降幅比上月扩大0.4个百分点。其中，生产资料价格下降1.2%，降幅扩大0.6个百分点；生活资料价格下降0.2%，降幅收窄0.1个百分点。国际原油、主要有色金属价格下行，带动国内相关行业价格下降。其中石油和天然气开采业价格下降2.1%，化学原料和化学制品制造业价格下降2.0%；有色金属冶炼和压延加工业价格下降1.1%。煤炭、钢材、水泥等行业供应总体充足，但需求偏弱，价格均下降，其中煤炭开采和洗选业价格下降5.2%，黑色金属冶炼和压延加工业价格下降4.2%，非金属矿物制品业价格下降0.9%。装备制造业价格小幅下降，其中电气机械和器材制造业价格下降0.5%，计算机通信和其他电子设备制造业价格下降0.3%，汽车制造业价格下降0.2%。另外，文教工美体育和娱乐用品制造业价格上涨0.5%，电力热力生产和供应业价格上涨0.1%。

从同比看，PPI下降4.6%，降幅比上月扩大1.0个百分点。其中，生产资料价格下降5.9%，降幅扩大1.2个百分点；生活资料价格由上月上涨0.4%转为下降0.1%。调查的40个工业行业大类中，价格下降的有26个，比上月增加3个。主要行业中，石油和天然气开采业价格下降19.1%，降幅扩大2.8个百分点；黑色金属冶炼和压延加工业价格下降16.8%，降幅扩大3.2个百分点；石油煤炭及其他燃料加工业价格下降15.1%，降幅扩大3.7个百分点；煤炭开采和洗选业价格下降13.1%，降幅扩大3.8个百分点；有色金属冶炼和压延加工业价格下降8.4%，降幅收窄0.2个百分点。汽车制造业价格下降1.1%。另外，文教工美体育和娱乐用品制造业价格上涨4.5%，电力热力生产和供应业价格上涨1.6%，纺织服装服饰业价格上涨1.0%。

据测算，在5月份4.6%的PPI同比降幅中，上年价格变动的翘尾影响约为-2.8个百分点，上月为-2.6个百分点；新涨价影响约为-1.8个百分点，上月为-1.0个百分点。

(责编：杨曦、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经