人民网北京6月9日电 （欧阳易佳）据国家气象信息中心消息，由中国气象局承担的世界气象组织（WMO）信息系统（WIS）2.0试验阶段的两项全球服务全球通知枢纽（Global Broker，以下简称“GB”）和全球发现目录（Global Discovery Catalogue，以下简称“GDC”），以及一个国家节点初步建成，并实现稳定运行。

WIS 2.0是21世纪WMO所有领域和学科的数据共享框架，其建设目标是推动国际、区域和国家气象数据共享简化流程、提升效率、降低成本。WIS 2.0试验阶段，全球建成两个GB，分别位于中国和法国，我国建设的GB已上线并稳定运行三个月，连接了法国GB以及摩洛哥、意大利、韩国等27个试验节点，建立了消息驱动的实时数据交换流程。全球建成两个GDC，分别位于中国和加拿大，我国建设的GDC已实现基于WMO核心元数据规范的目录导航，具备开放地理空间协会标准的API接口服务以及查询检索和元数据展示/下载等功能。

与此同时，中国气象局已经初步完成国家节点的核心功能建设，实现了中国地面观测数据、中国气象局全球集合预报系统产品数据及其元数据的实时分发，并对国外发布的地面、高空、卫星、数值预报等数据进行实时收集。

在刚刚结束的第19次世界气象大会上，WMO通过宣传片展示承担运行全球服务或节点职责的国家和组织，中国气象局在其中肩负三项职能。中国气象局大力支持并深度参与WIS 2.0建设工作，持续为气象国际治理贡献中国智慧和中国方案，同时也为提升全球监测、全球预报和全球服务能力奠定基础。

后续，中国气象局将进一步开展相关职能建设，着力于提高完整的全球服务能力，支持和促进WIS 2.0在全球特别是在亚洲区域的实施。

(责编：孙红丽、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经