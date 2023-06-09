原标题：东风公司陈昊：抓住百年未有之大变局，在产业换道期勇搏

6月8日，以“在变革的时代 塑造行业的未来”为主题的2023中国汽车重庆论坛拉开帷幕，本次论坛由中国国际贸易促进委员会汽车行业委员会和重庆国际车展组委会联合主办，邀请众多中国汽车行业、企业的领军人物和专家学者来渝共聚，从不同视角纵论汽车行业热点问题，共同探讨新发展格局下的全球汽车产业变革、机遇与挑战。

在本次论坛期间，举行了“新发展格局下的汽车工业”开幕全体会议，多位汽车企业及相关产业的领军人物上台分享了发展经验以及对中国汽车产业未来的展望。东风汽车集团有限公司副总经理陈昊围绕汽车产业提质升级和新能源转型发展，结合东风公司实践总结了目前中国车企要进行的重要实践。

陈昊表示，第一要把握行业发展新格局，抢抓历史发展新机遇。他认为，立足汽车行业百年未有之大变局，中国汽车产业正以自信自立的姿势勇博产业换道的先行潮头。我国新能源汽车持续呈现爆发式增长，市场规模全球领先，品牌向上持续突破，配套环境日益优化，从政策驱动期全面进入市场拓展期。陈昊认为，我国汽车产业正处历史转折期，今年前4个月，我国乘用车销量695万辆，新能源乘用车销量212万辆，市场渗透率已经达到30.5%，预计今年，电动化渗透还会持续深入。同时，世界多国特别是欧美国家正在加码新能源汽车的推广力度。2023年，全球新能源汽车销量预计突破1500万辆，同比增长预计达到50%，国际汽车产业巨头纷纷发力电动化转型，加快新能源技术研发和产品投放，新能源智能汽车渐渐成为产业竞争新高地。

陈昊说，新能源汽车是我国汽车产业转型升级的主要方向，发展空间十分广阔。近日，国务院常务会议提出,要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系，进一步稳定市场预期、优化消费环境，更大释放新能源汽车消费潜力。这为有效稳定市场预期、加快新能源转型注入了强心针。同时，陈昊认为，在激烈的技术之争、市场竞争中，车企还要时刻保持清醒意识，正视现实问题，集行业之力，加快关键技术突破，加快解决制约技术难题，携手共创抢抓历史机遇，共同为我国汽车产业实现高质量发展贡献力量。

第二，打开创新引领新局面，构建产业发展新生态。陈昊认为，新一轮科技革命和产业变革正加速重构全球汽车产业创新版图和市场竞争新格局，特别是在人工智能、信息通信技术等跨界技术的加持下，汽车由传统的出行工具演变为定义出行生活的智能终端和第三空间，行业竞争形成了汽车、能源、交通、信息通信等多领域、多主体参与的生态。在中国汽车产业提质升级的过程中，必须构建合作共赢共生共融的产业生态，打造创新能力强、完整有韧性的产业链、供应链，构建自主可控、安全可靠、竞争力强的现代化产业体系，行业上、下游企业要集中力量协同攻关，加快突破新能源汽车关键系统部件和基础的共性技术，加强车路协同、车路云一体化前瞻布局，持续提升全产业链的核心竞争力。同时基于客户场景需求的变化，产业链上、下游要合理分工，发挥融合优势，进一步打通市场消费的堵点，解决客户旅程焦虑和后顾之忧，为客户提供高品质的产品和服务。

第三，展现提质升级的新作为，实现企业发展的新突破。陈昊介绍说，面对行业巨变，东风公司加快科技升级，始终坚持市场导向、客户导向，面向汽车电动化、智能化、网联化，基本已完成新能源汽车业务布局和商品布局，平台技术和资源的体系能力基本形成，为东风公司加快转型发展积极抢占新能源汽车发展制高点奠定了坚实的基础。在产品布局方面，东风公司完整构建了覆盖豪华、高端、主流、小型全领域的新能源乘用车格局，基于细分市场客户需求提供全方位的产品与服务。豪华电动越野品牌猛士的首款产品猛士917开始预售，岚图完成了3年3款车的布局。面对主流市场的东风风神在上海车展发布LE全新电动系列品牌eπ。下半年，东风公司将推出小型电动品牌，为客户提供更加多元的新能源产品矩阵。在关键技术核心资源布局方面，东风公司坚持纯电动、混合动力、新能源等多种技术并举，打造M-TECH架构、量子架构、DSMA平台，掌控电池系统管理、多合一电驱动总成、智能网联等关键核心技术。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经