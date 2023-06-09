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大熊猫国家公园四川片区启动自然资源专项调查 

2023年06月09日11:12 | 来源：人民网
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人民网北京6月9日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，日前，大熊猫国家公园四川片区启动自然资源专项调查，以全面准确掌握四川片区森林、草原、湿地、土地、矿产、水等自然资源的数量、分布和构成情况，摸清四川片区自然资源资产家底。

据介绍，本次专项调查以国务院批复的大熊猫国家公园界限为调查范围，以2021年国土变更调查成果为底图，利用森林资源管理“一张图”、公益林落界成果、新一轮退耕还林、森林资源二类调查等专项调查成果，形成统一融合图斑，并将其分发至相关部门进行实地调查复核。同时，对资源数据有缺失或明显有变化的图斑进行补充调查，最终形成四川片区自然资源数据库、自然资源“一张图”等成果。

据了解，本次专项调查以村为单位进行调查统计，包括人口调查、居民收入调查、四川片区所在县域经济情况统计、野生动物肇事致害情况调查、四川片区核心区或有条件实施流转的一般控制区林地流转价格核算等，将为四川片区自然资源资产清查统计、自然资源资产清单表编制、自然资源确权登记等提供基础数据。

(责编：杨曦、吕骞)
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