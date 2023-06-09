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乌拉特海关查获大量动物毛皮和器官

2023年06月09日18:48 | 来源：人民网
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人民网北京6月9日电 （记者王震）据海关总署办公厅官方微博@海关发布消息，6月1日，乌拉特海关关员在监管作业场所现场巡查时，发现一辆入境集装箱运煤车正在卸货，卸下的进口煤炭里混杂着很多塑料编织袋。关员上前开包检查，发现里面装着动物的毛皮和器官。

图片来源：@海关发布

图片来源：@海关发布

经现场突审，嫌疑司机交代，这批动物制品由两辆车混装入境。随后，关员联合行动，排查到另一辆运煤车，并现场监卸，又查获大量走私物品。经清点，共查获旱獭皮2873张，马鞭1466公斤，马肠衣近500公斤。目前，嫌疑司机已被刑事拘留，案件正在进一步办理中。

(责编：王震、吕骞)
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