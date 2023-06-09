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济南海关查获禁止进口固体废物23吨（图）

2023年06月09日17:41 | 来源：人民网
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关员正在进行查验作业。海关总署供图

关员正在进行查验作业。海关总署供图

人民网北京6月9日电 （记者王震）据海关总署网站消息，近日，济南海关所属潍坊海关查获禁止进口固体废物23吨。

潍坊海关关员在对一票申报为“镍钴粉”的进口货物现场查检时，发现箱体内有刺激性气味，货物为黑色粉末和块状物混合物，光照下可看到少量金属光泽颗粒物，疑似为禁止进口固体废物，随即进行取样送检。

经青岛海关技术中心鉴定，该样品为回收的含镍钴锂废料加工处理而得。依据《固体废物鉴别标准通则》，判定该批货物为禁止进口的固体废物。目前，潍坊海关已依法移交相关部门作进一步处理。

(责编：王震、吕骞)
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