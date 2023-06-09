人民网北京6月9日电 （记者王震）6月6日中午，满载5.5万吨进口煤炭的货轮停靠在盘锦港106号泊位，大连海关所属盘锦海关查验关员李振华和他的同事登轮开展水尺计重工作。在一个观测点位，李振华打开一个便携式手提箱，将观测装置下降到船舶水尺附近，通过无线数据传输直接在屏幕上读取水尺数据，仅半个小时便完成了整个观测及计算工作。

关员应用便携式水尺观测装置进行水尺观测。海关总署供图

李振华说介绍，以往在开展水尺计重工作时，关员要攀爬软梯或乘坐拖轮至船舶下方进行观测，危险系数较高，产生纠纷时回溯困难。便携式水尺观测装置则有效弥补了上述不足。该装置利用升降单元将观测部位下降到船舶水尺标志附近，关员通过遥控器控制电磁稳定装置，将观测单元稳稳地固定在船壳，随后可以在显示屏上直接观测到船舶水尺。

“海关的创新为我们带来实惠，使用便携式水尺观测装置后，水尺鉴定效率更快，准确性更高，目前已累计鉴定短重2500余吨，为外贸企业挽回了损失200余万元。”盘锦港港口物流有限公司负责人朱伟说。

近年来，盘锦海关积极探索科技创新，加快科技成果在现场监管转化应用，实现管得住、通得快，助力辖区外贸高质量发展。“为了保障进境粮食安全，我关自主研发进境粮食调运可视化智能监管平台，被列入大连海关年度智慧海关建设重点项目。该平台将5G、北斗导航、视频监控引入海关监管，通过远程视频双向交流，关键节点拍照、过程录像、实时回传数据等操作，实现对进境粮食运输全流程监管，降低海关行政成本同时有力保障进境粮食安全。”盘锦海关查检一科科长郝德新介绍。

(责编：王震、吕骞)

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