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遥感监测显示：九寨沟震后全域植被逐渐恢复

2023年06月09日19:26 | 来源：人民网
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2017-2022年火花海遥感影像图

2017-2022年火花海遥感影像图

人民网北京6月9日电 （记者赵竹青）6月9日，中国科学院空天信息创新研究院（以下简称“空天院”）及联合国教科文组织国际自然与文化遗产空间技术中心（HIST）对外发布九寨沟世界遗产地（以下简称“九寨沟”）震后动态变化遥感监测成果。成果分析显示，九寨沟区域内全域植被已逐渐修复，备受关注的火花海已恢复昔日美丽。

2017年8月8日，九寨沟发生7.0级地震，遗产地内生态环境质量严重受损，27个遗产点中5处遗产点视觉景观美观度发生改变。为促进九寨沟的恢复和发展，按照《保护世界文化和自然遗产公约》及其操作指南的要求，空天院及HIST付碧宏研究员研究团队持续开展对九寨沟自然景观、水体环境、植被覆盖度、次生地质灾害及其时空变化特征，并对外发布相关监测评估成果。

生态环境：全域植被逐渐恢复，植被覆盖度接近震前水平

遥感影像分析显示，九寨沟2017年（震前）植被覆盖区占全区总面积的82.11%。2017年8月8日地震发生后，植被覆盖区占比降为79.91%。随着震后恢复重建的开展，2020年和2022年植被覆盖区占比分别升至81.07%和80.91%，反映植被逐渐恢复，整体呈上升趋势，且植被覆盖度接近震前水平。

研究团队将九寨沟全域植被覆盖度分为高、较高、中等、较低和低等共5个等级。其中低、较低植被覆盖区面积显著缩减，且转化为中等和较高植被覆盖，覆盖结构整体改善，植被覆盖的稳定性趋于升高，表明近年来九寨沟震后生态恢复治理起到了积极作用。其中，植被恢复集中于九寨沟自然遗产地的日则沟和则查洼沟，以熊猫海-五花海一线西南缘的植被恢复态势最佳。

进一步深入研究得出，低植被覆盖区主要呈斑块状分布高海拔山区以及坡度较大的河谷区，较低和中等植被覆盖区于主要呈带状环绕于低植被覆盖区外围。由低、较低植被覆盖度转化为中等、较高植被覆盖度的区域在空间上呈块状、条带状、零散星状分布，反映全域整体已经逐渐进入植被恢复期。

水体环境：火花海经过灾后恢复重建，水体和周边生态环境逐渐恢复

九寨沟地震使得火花海堤坝严重损毁，决堤口长度约30-35米。一方面，火花海堤坝北侧发生大规模垮塌，使得火花海水位降低，钙华丘几乎全部露出水面，钙华因失水而退化，造成视觉景观的巨大改变，极大影响了美学观赏价值；另一方面，钙化堤溃坝还让火花海失去了原有的蓄水和调节功能，随着火花海水位的降低，上下游形成巨大的水头差，上游水流的冲击可能导致火花海坝体的持续坍塌，引发一系列次生地质灾害，包括钙华坝和钙华丘的坍塌等。

火花海作为九寨沟遗产地的重要遗产点，是研究团队的监测重点。基于遥感影像显示，经过灾后恢复重建，火花海溃决区钙化坝已完成修复，其水体也基本恢复，已于2020年10月重新对外开放。从2022年7月无人机获取的影像可见，修复后的火花海坝体稳定，上游来水充足，水体清澈，周边植被基本恢复，火花海已经逐渐恢复昔日美丽。

遥感监测显示，2017年8月震后坝体溃决，堤坝决堤口长度约30-35米，白色钙化凸显，水体面积约0.0532平方千米，其下游湖泊水体混浊。2020年6月，钙化堤正在修复中，水体开始蓄积，面积约为0.0648平方千米。2022年7月，水体蓄积面积约为0.111平方千米，水体清澈，恢复接近震前景观。

滑坡空间分布及变化：震后滑坡易发性区域面积逐渐减小，地质灾害高、极高易发性区域面积大大降低

整体上震后滑坡易发性逐年降低，进入震后长期稳步恢复过渡期。震后早期滑坡易发性主要受发震断层和地震烈度等因素控制，整体形态表现为北西走向椭圆状，面积大。随着时间的推移，震后滑坡易发性的控制因素转变为坡积物、降雨以及地形等，其高易发性区域整体呈北西走向的窄条带状分布，面积明显减少。

为了定量研究震后滑坡易发性的空间分布和变化情况，研究团队统计了2017年、2017-2019年和2019-2020年滑坡各易发性级别所占比例。结果显示，2017年中、高等级易发区所占比例最大，分别为31.18%、13.56%，极低滑坡易发区的比例占10.88%，表明地震扰动造成遗产地核心区内滑坡易发性较高，整体处于一个较容易发状态。2017-2019年的震后滑坡易发性结果显示，与2017年相比，高和极高易发性区域迅速下降至11.00%，极低易发性区比例迅速增长，从13.56%增至51.87%。2019-2020年的震后滑坡易发性结果显示，与2017-2019年，高和极高易发性区域继续减少，其总比例从11.00%降至8.71%，极低易发性区域继续扩大，其比例从51.87%上升到55.57%。上述研究表明，经过灾后的自然恢复并辅以人工治理修复，九寨沟遗产地内地质灾害风险大大降低。

(责编：赵竹青、吕骞)
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