人民网北京6月9日电（记者王震）据证监会网站消息，为健全资本市场财富管理功能，深化投资端改革，培育资本市场买方中介队伍，证监会起草《公开募集证券投资基金投资顾问业务管理规定》(以下简称《规定》)，现向社会公开征求意见。

《规定》豁免基金从业人员投资本公司基金锁定期要求，明确基金经理以外因使用管理型基金投资顾问服务投资于本公司管理基金的从业人员，豁免执行《关于基金从业人员投资证券投资基金有关事项的规定》。

(责编：王震、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经