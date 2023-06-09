人民网北京6月9日电（记者王震）据证监会网站消息，为健全资本市场财富管理功能，深化投资端改革，培育资本市场买方中介队伍，证监会起草《公开募集证券投资基金投资顾问业务管理规定》(以下简称《规定》)，现向社会公开征求意见。

证监会对《规定》起草进行了说明，提出引导基金投资顾问业务服务于满足居民多样化养老需要：一是要求基金投资顾问机构全面了解客户养老需求，运用资金规划、资产配置、基金研究能力，提供科学、稳健、长期的专业服务。二是支持基金投资顾问机构根据投资者不同资金的投资目标和期限实施服务匹配。此外，考虑到当前个人养老金制度尚处于试点起步阶段，拟待将来个人养老金制度相对成熟定型后再适时引入基金投资顾问。

(责编：王震、吕骞)

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