证监会：基金投顾业务留痕资料至少保存10年
2023年06月09日20:12 | 来源：人民网
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人民网北京6月9日电（记者王震）据证监会网站消息，为健全资本市场财富管理功能，深化投资端改革，培育资本市场买方中介队伍，证监会起草《公开募集证券投资基金投资顾问业务管理规定》(以下简称《规定》)，现向社会公开征求意见。
《规定》明确，基金投资顾问机构应当建立健全留痕管理制度，对基金投资顾问全部业务环节实施留痕管理，留痕方式包括录音、录像、纸质留痕或者电子留痕等。留痕资料应当完整保存，保存期限不少于10年。基金投资顾问机构应当确保基金投资顾问人员使用统一的具有留痕功能的系统提供服务。提供互联网在线服务的，系统应当具备供客户记录、保存、下载等留痕功能；提供电话或者现场服务的，基金投资顾问人员应当在首次向客户提供服务前，提示客户可以通过录音、录像等方式记录服务过程或者留存相关资料。
(责编：王震、吕骞)
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