人民网北京6月9日电 （记者赵竹青）记者从中国电子科技集团获悉，6月9日，中国电科旗下电科太极在京正式发布生成式人工智能大模型产品“小可”，突出“行业化、专业化、国产化、私有化”特点，目前已推出拟文助手、编码助手、智能标绘等一系列智能应用。

据介绍，“小可”适用于多个领域。在智慧政务方面，借助其专业化、私有化部署的特点，不仅能够解决政务外网需求，满足百姓政策查询、辅助办事等政府信息门户服务民生场景，还能够在保障信息安全的前提下，基于内网知识，加强对政务人员办公、办文、办事、办会的智能支撑能力；在智能制造方面，能够构建工厂一体化流转平台，打破工业控制、运行维护各个系统间数据和工序流转壁垒，实现岗位工人、产线设备、信息系统之间基于自然语言的交互，优化工厂自动化、数字化、智能化运作流程；在特种行业方面，借助其智能标绘、搜索整编等独有功能，可为特种场景任务实施人员提供助查、助记、助算等辅助决策支撑能力。

据悉，近年来，电科太极积极布局生成式人工智能领域，运用多年积累的可用数据训练通用智能大模型，并根据行业特色需求，解决了模糊神经网络可信性增强、国产智能硬件算子适配优化、面向行业数据和场景的低秩矩阵增量训练等关键技术难题。

(责编：赵竹青、吕骞)

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