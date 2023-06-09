人民网北京6月9日电（记者王震）据证监会网站消息，为健全资本市场财富管理功能，深化投资端改革，培育资本市场买方中介队伍，证监会起草《公开募集证券投资基金投资顾问业务管理规定》(以下简称《规定》)，现向社会公开征求意见。

《规定》加强对投资环节的集中统一管理，明确基金投资顾问机构需以基金组合策略形式向投资者提供基金投资建议；重申投资环节重大事项需履行投资决策委员会集体决策和统一授权程序，包括基金组合策略的生成和调整、基金出入基金备选库、调整基金组合策略的重要属性等；投资决策委员会可以授权符合一定条件的策略经理实施基金组合策略具体基金品种、数量的调整。

(责编：王震、吕骞)

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