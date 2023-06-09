1至5月我国汽车产销量同比均增长11.1%
2023年06月09日22:32 | 来源：新华网
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新华社北京6月9日电（记者高亢）记者从中国汽车工业协会获悉，1至5月，我国汽车产销量达1068.7万辆和1061.7万辆，同比均增长11.1%。
据中汽协副秘书长陈士华介绍，5月份，我国汽车产销量分别达233.3万辆和238.2万辆，环比分别增长9.4%和10.3%，同比分别增长21.1%和27.9%。受到近期相关政策助力以及多地推出购车促销措施影响，5月我国汽车产销量环比、同比均实现稳步增长，市场需求呈现温和回暖趋势。
中汽协数据显示，1至5月，我国新能源汽车产销量达300.5万辆和294万辆，同比分别增长45.1%和46.8%，市场占有率达27.7%。在新能源汽车主要品种中，与上年同期相比，三大类汽车产销量均呈不同程度增长。
陈士华表示，近期，《关于加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》的颁布，国务院常务会议提出要巩固和扩大新能源汽车发展优势，延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，将有利于进一步稳定市场预期，更大释放新能源汽车消费潜力。
(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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