我国运载火箭助推器伞降落区控制技术有新突破
2023年06月10日06:30 | 来源：新华社
小字号
记者6月9日从中国航天科技集团一院获悉，成功发射我国第56颗北斗导航卫星的长征三号乙运载火箭助推器II上搭载的伞降落区控制系统按照既定归航策略机动飞行，将助推器II分离体准确引导至预定的“伞降落区”，经过试验数据分析和残骸现场勘测，成功实现分离体落区面积减小80％。此次搭载试验的成功，为后续助推器伞降落区控制技术的工程应用奠定了基础。
助推器伞降落区控制技术是中国航天科技集团一院为提高内陆发射场火箭子级残骸落区安全性，自主研发的一种采用伞降方式、精确控制助推器落点位置的技术。助推器分离后下落至预定的海拔高度时，安装于助推器头锥内的伞降落区控制系统自动启动，通过可控翼伞实现机动飞行，将助推器分离体引导至预定的区域降落。
研制团队结合落区的实际情况制定了合理可行的伞降落区设置策略和归航控制策略，经过多轮迭代优化和分步搭载验证，逐步实现了助推器分离体的可控精准落地。
长征三号甲系列运载火箭总体主任设计师张亦朴介绍，本次搭载飞行中，助推器伞降落区控制系统主要的优化来自电气分系统。一方面与火箭整流罩伞降落区控制系统进行了统型设计，另一方面也与降落伞子系统电气设备进行了系统级融合，实现减重30公斤，有效提升了产品的实用化水平。（记者宋晨）
(责编：毛思远、白宇)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 人民银行：一季度末金融业机构总资产达439.33万亿元
- 人民网北京6月9日电 （黄盛）据中国人民银行消息，初步统计，2023年一季度末，我国金融业机构总资产为439.33万亿元，同比增长10.8%，其中，银行业机构总资产为397.25万亿元，同比增长11%；证券业机构总资产为13.71万亿元，同比增长7%；保险业机构总资产为28.37万亿元，同比增长10.5%。 金融业机构负债为400.81万亿元，同比增长11.3%，其中，银行业机构负债为364.84万亿元，同比增长11.3%；证券业机构负债为10.42万亿元，同比增长6.7%；保险业机构负债为25.54万亿元，同比增长11.8%。…
- 证监会：加强对公募投顾投资环节的集中统一管理
- 人民网北京6月9日电（记者王震）据证监会网站消息，为健全资本市场财富管理功能，深化投资端改革，培育资本市场买方中介队伍，证监会起草《公开募集证券投资基金投资顾问业务管理规定》(以下简称《规定》)，现向社会公开征求意见。 《规定》加强对投资环节的集中统一管理，明确基金投资顾问机构需以基金组合策略形式向投资者提供基金投资建议；重申投资环节重大事项需履行投资决策委员会集体决策和统一授权程序，包括基金组合策略的生成和调整、基金出入基金备选库、调整基金组合策略的重要属性等；投资决策委员会可以授权符合一定条件的策略经理实施基金组合策略具体基金品种、数量的调整。…
- 评论
- 关注