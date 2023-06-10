中共中央政治局常委、国务院总理李强6月7日至8日在辽宁调研。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于东北振兴重要论述，完整、准确、全面贯彻新发展理念，大力优化营商环境，全面增强经济发展动力和活力，推动东北全面振兴取得新突破。

7日，李强首先来到中科院大连化学物理研究所，了解该所发展历程和科研攻关等情况，希望他们弘扬优良传统，深化体制机制改革，发挥创新引领作用，为服务高水平科技自立自强再立新功。在RCEP（大连）国际商务区，李强听取服务企业情况介绍，对他们推出公共服务平台的做法予以肯定。李强走进大连融科公司和冰山集团，详细询问研发、生产和销售情况，鼓励他们继续深耕专业领域，积极开发面向更多应用场景的优质产品，不断提升市场竞争力。

8日上午，李强来到沈阳拓荆科技公司和芯源微公司，得知两家企业一些关键技术和重要产品实现了突破，李强非常高兴。他说，推进科技创新，主体是企业、关键在人才，要围绕产业发展需求，聚天下英才而用之，全面提高人才自主培养质量，积极培育良好创新生态，促进产学研深度融合，让更多科技型企业茁壮成长。在沈阳航空动力产业园，李强勉励大家瞄准产业发展制高点，集中力量突破一批关键核心技术。

调研中，李强主持召开座谈会。在听取辽宁省有关部门、部分市县和企业负责人发言后，李强指出，推动东北全面振兴，必须深入贯彻习近平总书记关于东北振兴重要论述，把握新机遇，找准发力点，把长板拉长、短板补齐。他强调，营商环境对一个地方的经济发展至关重要，营商环境好不好，企业最有发言权。要在全面优化营商环境上下功夫，坚持问题导向、需求导向，构建亲清政商关系，既要增强政策和服务的针对性有效性，又要心底坦荡为企业排忧解难，让企业有更多获得感。要充分发挥自身优势，在推进产业科技创新上下功夫，着力打造一批高能级创新平台，培育一批先进制造业集群，提高农业科技和机械化水平，大力集聚青年人和各类人才，加快建设现代化产业体系。要在深化改革开放上下功夫，积极推动构建全国统一大市场，进一步深化国资国企改革，采取更有力举措提振民企发展信心，积极招引外资龙头企业和关键企业，形成国企民企外企竞相发展的生动局面。要统筹好发展和安全，做好防范化解重点领域风险工作。

李强充分肯定辽宁经济社会发展成就，希望辽宁以深入开展主题教育为契机，担当作为、创新实干，努力在推动高质量发展上创造新业绩，为实现东北振兴作出新贡献。

吴政隆陪同调研。

(责编：郭思邈、李楠桦)

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