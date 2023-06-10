“第一茬木耳很快就能采摘了，今年种植木耳的纯收入能有5万元。”近日，在陕西省商洛市柞水县秦丰村木耳基地，木耳“种植能手”陈道莲正在自家大棚里做采摘木耳的前期准备工作。陈道莲担任过村妇联主席，近几年，在她带领下，村里60多名妇女都参与了木耳种植。

今年以来，陕西省妇联聚焦全面推进乡村振兴工作重点，以“乡村振兴巾帼行动”为引领，最广泛地把农村妇女团结起来、动员起来、组织起来，积极投身中国式现代化建设的火热实践。

赋能特色产业，实现点土成金

“渭南市富平县是柿子优生区，每年霜降过后，火红的柿子挂满枝头，丰硕喜人。”陕西云集柿业有限公司柿酒研发部主任王薇说。2018年5月，依托富平柿子原料资源和地理优势，陕西云集柿业有限公司富平柿园综合体投资运营，王薇来到富平县淡村镇建厂房，开始干起“柿业”。

富平尖柿是全国农产品地理标志，做成柿饼，深受欢迎。在来富平之前，王薇通过实地走访发现，富平尖柿并没有得到深度开发，柿子产品除了柿饼，就是柿子醋，“如果拿来酿柿子酒，更能留住果香留住甜美。我们将我国传统水果和西方先进的酿酒工艺相结合，还可以酿造出具有代表性的柿子白兰地”。

于是，王薇和她的团队成功将柿子全产业链引入淡村镇现代农业示范基地。公司在发展柿子产业的同时，也积极带动周边近百名留守妇女就业，累计帮助190户508人增收财富。

如今，在三秦大地，越来越多的巾帼创业带头人积极参与“乡村振兴巾帼行动”，立足乡土资源，找准路子，把好资源转化成好产业，带领农村妇女拓宽增收致富渠道。

传承乡土文化，留住泥土味

走进铜川市耀州窑唐宋陶业有限公司车间，拉坯、刻花、上釉、烧窑……女工们正忙得热火朝天。

“青花粉彩誉宋元，十里窑场不夜天。这是宋代我国北方耀州窑进入鼎盛时期的诗意描述。”公司陈列馆内，全国三八红旗手、耀州窑陶瓷烧制技艺铜川市非物质文化遗产代表性传承人梁亚萍娓娓道来。

梁亚萍出身农村，早年和父母出游时看到陶瓷厂内复杂精细的工艺，便喜欢上了这项技艺。后来，梁亚萍来到铜川市耀州瓷厂工作，逐步成长为“行业艺术大师”。2021年7月，梁亚萍带动成立全国三八红旗手梁亚萍工作站，通过“大师+名师”工作室的人才培养模式，不断完善优秀女性培育引领和联系服务机制，让陶瓷产业与乡村振兴有效衔接。工作站自成立以来，累计公益培训约500人次，带动留守妇女就业100余人。

近年来，广大乡村女性已成为乡村振兴道路上重要的力量。陕西省妇联深入挖掘乡土人才资源，组建非物质文化遗产传承人、土专家、田秀才等巾帼人才队伍，示范带动全省各级妇联开展各类农村实用技能培训，不断发展壮大高素质的女农民队伍。

守好绿水青山，守护幸福生活

汉江之上，扁舟缓缓而行，船上几名妇女不时从水中捞出杂物。在南水北调中线工程核心水源涵养区、位于秦巴山区的汉江陕西省安康市石泉县喜河镇段，常年活跃着一支“社区女子护河队”，以志愿服务扮靓社区家园，守护一江碧水。

42岁的护河队队长刘丽，是喜河镇城镇社区副主任、妇联主席，从2016年开始一个人捡垃圾、清理杂物、定期巡逻……此后，社区的妇女开始一个个加入进来，在7年的时间里，形成了一支成员达30人的女子护河队。“绿水青山就是金山银山，我们守护好汉江的环境，就是对幸福生活的守护。”刘丽说。

民宿“春花的院子”位于商洛市柞水县朱家湾村，距离牛背梁国家级自然保护区很近，做得一手“柞水十三花”的女主人李春花，是陕西省非物质文化遗产传承人。“柞水十三花”是有着千年历史的传统宴席，一桌席十三道菜皆依据时令使用当地新鲜食材，让游客不管什么季节来，都能品尝到秦岭人家的美食。

好生态带旺了乡村旅游。近年来，在当地妇联的带动帮扶下，李春花带领农村妇女依托旅游资源优势自主创业，在小院里开展了各类农家乐餐饮、文明礼仪、创业就业培训20余次，带动200余名妇女群众创业就业。（记者王海磬）

(责编：郭思邈、李楠桦)

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